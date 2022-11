UPAs dos bairros da Marambaia e Jurunas voltam a funcionar nesta sexta (11), afirma Sesma

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) divulgou um comunicado no início da noite desta sexta-feira (11) de que as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros da Marambaia e Jurunas voltaram a funcionar normalmente. A nota foi publicada no site Agência Belém.

A Sesma informou que os casos atendidos nas UPAs estão sendo com sintomas leves, moderados e graves, de acordo com o protocolo de Manchester. As unidades estão disponíveis durante 24 horas de domingo a domingo.

UPA da Marambaia registrou greves de médicos

Médicos da UPA da Marambaia estiveram em greve. Na última quarta-feira (9), pacientes que procuraram a unidade voltaram sem atendimento. A categoria afirmou estar sem receber seus salários desde agosto. A Sesma garantiu que esteve tomando providências junto à organização social para regularização até a semana que vem.

No dia 4 deste mês, Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou, em nota, que as UPAs estão abertas e atendendo casos graves e moderados, de acordo com o Protocolo de Manchester. O órgão também cita que a administração dos serviços é pela Organização Social (OS), que é responsável pela contratação dos médicos, que estão com os seus salários atrasados há 60 dias.

"A Sesma ressalta que há um atraso de repasses para a OS, mas que contratualmente isso não justifica o atraso no pagamento dos médicos. A Sesma reforça, ainda, que o repasse do recurso será regularizado a partir da próxima semana", comunicou o órgão.