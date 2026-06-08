UPAs do Jurunas e da Terra Firme oferecem vacinação contra gripe e outras doenças nesta terça (9/6)

Em alusão ao Dia Mundial da Imunização, celebrado nesta terça-feira (9), Belém realizará uma ação de vacinação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros do Jurunas e Terra Firme, das 9h às 11h30. Com o tema “Vacinar é um ato de amor e responsabilidade”, a estratégia ofertará vacinas contra hepatite B, influenza (gripe), tríplice viral, tétano e difteria.

A iniciativa tem como objetivo incentivar pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde e moradores das comunidades a manterem a caderneta de vacinação atualizada. Para receber as doses, é necessário apresentar documento com foto e cartão de vacinação.

A rede municipal também disponibiliza vacinas de rotina contra diversas doenças, entre elas BCG, hepatites A e B, poliomielite, febre amarela, HPV, dengue, covid-19, sarampo, caxumba, rubéola e meningites.

Apesar da importância da imunização, a cobertura vacinal contra a influenza ainda está abaixo da meta na capital paraense. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, dos 320.377 integrantes dos grupos prioritários previstos para vacinação, apenas 125.778 receberam a dose até o momento, o que representa uma cobertura de 39,26%.

Entre os grupos prioritários, foram vacinados 86.160 idosos, alcançando cobertura de 37,59%; 7.486 gestantes, com cobertura de 70,53%; e 32.132 crianças, o equivalente a 39,88% do público-alvo.

Pará

Em todo o Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que já distribuiu 2.574.140 doses da vacina contra a influenza aos municípios. Desse total, 1.567.952 pessoas já foram imunizadas. Entre os vacinados estão 439.324 crianças, 390.351 idosos, 82.321 gestantes e 665.956 pessoas dos demais grupos contemplados pela campanha.

A Sespa reforça que a vacinação contra a influenza continua disponível nos municípios e destaca a importância da imunização para prevenir casos graves da doença, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. A secretaria também informa que a rede pública de saúde oferta todas as vacinas previstas nos calendários nacionais de vacinação para crianças, adolescentes, gestantes, adultos e idosos, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Segundo a Sespa, não há programação estadual específica de vacinação prevista para o Dia Mundial da Imunização. As ações seguem sendo realizadas rotineiramente pelos municípios para garantir a proteção da população contra a influenza e outras doenças imunopreveníveis.

Proteção

A infectologista Rita Medeiros destacou a importância da vacinação para a proteção individual e coletiva. Segundo ela, a imunização ajuda a reduzir a circulação de agentes causadores de doenças e protege especialmente os grupos mais vulneráveis. “As vacinas impedem que muitos vírus e bactérias circulem, evitando assim complicações e mortes por doenças infecciosas imunopreviníveis, especialmente entre os mais vulneráveis”, afirmou.

A especialista também explicou as diferenças entre a influenza e o resfriado comum. De acordo com ela, a influenza é uma doença respiratória que, em geral, “causa sintomas sistêmicos”, como febre alta de início súbito, dor de cabeça e dores no corpo mais intensas. Já o resfriado comum pode começar com uma sensação de moleza, febre mais baixa e sintomas respiratórios mais leves.

“Mas, em muitos casos, fica difícil determinar o vírus causador do quadro respiratório e, em situações especiais, faz-se necessário um teste laboratorial para confirmação de gripe, covid e outras viroses”, explicou.

Rita Medeiros ressaltou ainda que mesmo quem recebeu a vacina contra a influenza no ano passado deve procurar a imunização novamente, principalmente os integrantes dos grupos prioritários. Segundo ela, as vacinas contra a gripe e a covid-19 funcionam bem quando aplicadas como dose anual de reforço.

“Primeiro porque os vírus mudam com o tempo, uma vez que sofrem mutações, e, consequentemente, essa contínua evolução viral implica em readequação da composição vacinal todos os anos. Segundo, no que diz respeito aos idosos, eles sofrem com o envelhecimento do sistema imunológico, fazendo com que a proteção conferida pela vacina seja perdida em geral após 6 meses”, esclareceu.

A infectologista também destacou a eficácia da vacina contra a gripe na prevenção de casos graves da doença. “A vacina contra a gripe aplicada no Brasil é de vírus morto, que contém pedaços (proteínas) de três vírus Influenza: dois vírus A (H1N1 e H3N2) e um vírus B. Essa vacina induz uma proteção contra formas graves da doença, reduzindo consideravelmente o risco de hospitalizações e mortes por gripe a cada ano. Vale ressaltar que, por ser de vírus morto, a vacina não causa gripe”, acrescentou.

Segundo Rita, a vacina contra a gripe é contraindicada apenas para menores de seis meses de idade e para pessoas com histórico de alergia grave ao ovo, já que o imunizante utilizado no Brasil é produzido a partir desse ingrediente.

Sobre o cenário epidemiológico em Belém, ela observou que a maior atividade da influenza na capital ocorreu entre fevereiro e abril deste ano. Para a infectologista, o período chuvoso favorece a transmissão de vírus respiratórios. “As estações frias, ou chuvosas, como é o nosso caso, promovem maior aglomeração e confinamento das pessoas, o que é condição importante para aumentar a transmissão de vírus respiratórios de uma pessoa a outra”, afirmou.