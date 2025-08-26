Capa Jornal Amazônia
UFPA terá 1º curso de doutorado em Segurança Pública do Brasil, voltado para policiais militares

Iniciativa pioneira oferta cinco vagas de doutorado e dez de mestrado exclusivamente para membros da corporação

Fernando Assunção (Especial para O Liberal)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou, nesta terça-feira (26), a criação do primeiro curso de doutorado em Segurança Pública do Brasil, com vagas exclusivas para policiais militares. O programa integra um convênio técnico-científico-financeiro assinado entre a UFPA, a Polícia Militar do Pará (PMPA) e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), com duração de cinco anos. 

O convênio faz parte do Projeto “Segurança Pública, Justiça, Conflitos e Cidadania – Projeto II” e inclui a oferta de cinco vagas de doutorado e dez de mestrado exclusivamente para membros da Polícia Militar. O objetivo é desenvolver pesquisas aplicadas que possam subsidiar políticas públicas mais eficazes e econômicas no enfrentamento da violência, com foco tanto em áreas urbanas quanto rurais da Amazônia.

As linhas de pesquisa contemplarão temas como criminalidade, cidadania, conflitos sociais, justiça, garimpo ilegal, disputas territoriais e tráfico de drogas. A expectativa é que os estudos resultem em impacto positivo nas dimensões social, econômica e ambiental da segurança pública.

Além da formação acadêmica, o projeto visa a criação de grupos de pesquisa reconhecidos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), a publicação de artigos científicos e a participação em congressos nacionais e internacionais.

Com esse passo, o Pará se consolida como estado pioneiro na formação de doutores em segurança pública. O coordenador do projeto, professor Edson Diniz, celebrou o pioneirismo da ação. “Esse é o primeiro doutorado em segurança pública do País. A Polícia Militar do Pará dá um exemplo que pode ser seguido por outras corporações no Brasil”, disse o coordenador.

O reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, ressaltou o papel do conhecimento científico e da universidade como ferramenta essencial para políticas de segurança mais eficientes. “Essa integração entre universidade e forças de segurança fortalece a nossa missão de formar trabalhadores qualificados para cuidar da sociedade”, ressaltou.

Para o comandante-geral da PM do Pará, coronel José Dilson Júnior, a iniciativa representa um avanço na atuação policial.“A ciência tem papel fundamental no fortalecimento da segurança pública, oferecendo instrumentos para decisões mais assertivas e políticas mais eficazes”, afirmou.

