cop 30 em belém terá mais de 10 mil agentes de segurança

Mais de dez mil agentes e militares serão empregados durante a COP 30, que será realizada em Belém, em novembro deste ano. Eles irão atuação em pontos estratégicos como o Parque da Cidade, o Porto de Outeiro, a BR-316 e o centro de Belém. Já o plano de mobilidade prevê mais de 240 ônibus com itinerários exclusivos para levar o público ao Parque da Cidade, além da frota regular que já opera em Belém. Para o Porto de Outeiro, aproximadamente 100 veículos farão o transporte dos cerca de cinco mil participantes hospedados em navios de cruzeiro.

Esses detalhes foram tratados, nesta quarta-feira (20), durante reunião com Valter Correia, secretário extraordinário para a COP 30 (Secop), do Governo Federal, e a vice-governadora do estado do Pará Hana Ghassan. Eles se encontraram com representantes de órgãos de segurança pública e mobilidade das três esferas de governo. A reunião tratou do planejamento estratégico para garantir a segurança e a mobilidade durante a Cúpula dos Líderes e a COP 30.

A vice-governadora Hana Ghassan ressaltou o avanço das ações já realizadas pelas instituições públicas e destacou que o momento é de ajustes finais. “Este grupo de trabalho está bem avançado e agora chegamos na fase de definição de tomadas de decisões estratégicas. Cada um deve agir para que todas as ações necessárias sejam tomadas no tempo correto e entender qual é o seu papel neste grande evento”, disse.

Plano integrado

No início deste mês, a comitiva do Departamento de Salvaguarda e Segurança das Nações Unidas (UNDSS) aprovou os planos de segurança, saúde e mobilidade apresentados pelos governos federal, estadual e municipal para a COP30. A inspeção avaliou locais de realização da conferência, hospedagens, sistemas de transporte e estruturas de saúde e segurança.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, apresentou o plano integrado de segurança e mobilidade, aquele que prevê o emprego de mais de dez mil agentes e militares em pontos estratégicos e o uso de mais de 240 ônibus com itinerários exclusivos para levar o público ao Parque da Cidade, além da frota regular que já opera em Belém. Também foram detalhados os bloqueios e liberações nas vias de acesso ao Parque da Cidade, com barreiras de fiscalização e credenciamento de veículos governamentais e privados nas proximidades da Blue Zone. O esquema inclui ainda os fluxos de deslocamento dos comboios de chefes de Estado, entre eles o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O secretário da Secop, Valter Correia, reforçou a experiência do Brasil na realização de grandes conferências e competições internacionais, como a Eco-92, a Rio+20, a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, o G20 e o Brics. Ele garantiu que com a COP30 não será diferente. “O trabalho tem sido feito com afinco e determinação. Sobre segurança e mobilidade, foram realizadas mais de dez oficinas com todos os órgãos, incluindo as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, ABIN, GSI, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Prefeitura de Belém. Foi um trabalho exaustivo, que abrangeu segurança cibernética, aérea, marítima, territorial e dos pontos críticos”, concluiu.