UFPA recebe workshop sobre ciência, tecnologia e desenvolvimento sustentável nesta quinta-feira

Com foco no papel estratégico da ciência e da inovação na promoção de soluções sustentáveis para os desafios da região amazônica, a Universidade Federal do Pará (UFPA) realizará nesta quinta-feira (29) o Workshop “Ciência, Tecnologias e Desenvolvimento na Amazônia: Laboratórios e Produção da UFPA”. A programação será no auditório do hall da Reitoria, com início às 9h30.

O workshop contará com a presença do reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva; da vice-reitora da UFPA, Loiane Prado Verbicaro; do superintendente de Desenvolvimento da Amazônia, Paulo Rocha; e do diretor executivo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), Roberto Ferraz Barreto. A programação é aberta ao público e terá ainda a participação de autoridades acadêmicas e representantes de instituições parceiras.

O evento é uma iniciativa da Reitoria da UFPA que busca evidenciar o impacto das pesquisas conduzidas na Instituição, promovendo o diálogo entre cientistas, gestores e agências de fomento. Por meio da troca de experiências e da divulgação dos avanços científicos e tecnológicos, a programação visa destacar o papel da Universidade na construção de um futuro mais inclusivo e inovador para a Amazônia.

Além disso, o objetivo principal do evento é apresentar laboratórios, produtos, serviços e processos desenvolvidos na Universidade, além de estimular o diálogo entre gestores, pesquisadores e instituições parceiras, com vistas à ampliação de colaborações e à consolidação de estratégias para o desenvolvimento sustentável da região. Ao todo, serão apresentados aos presentes algumas experiências de mais de 18 laboratórios da Universidade localizados em Belém e em campi de outras cidades.

A Amazônia ocupa posição central nos debates globais sobre sustentabilidade, devido à sua biodiversidade, diversidade cultural e aos desafios socioambientais. Nesse contexto, a UFPA atua por meio de uma rede de laboratórios e projetos interdisciplinares que integram pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e ações junto às comunidades locais.

Serviço

Workshop “Ciência, Tecnologias e Desenvolvimento na Amazônia: Laboratórios e Produção da UFPA"

Data: 29 de maio (quinta-feira)

Horário: 9h30

Local: Auditório da Reitoria (térreo do prédio da Reitoria)