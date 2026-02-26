Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

UFPA oferta curso de Espanhol gratuito para comunidade universitária; saiba como participar

As aulas são gratuitas e serão disponibilizadas 20 vagas por nível

O Liberal
fonte

O curso é destinado, prioritariamente, a professores, alunos e servidores da Universidade Federal do Pará (Foto: Divulgação | UFPA)

O Centro de Internacionalização, por meio do Centro de Recursos Didáticos (CRDE), está ofertando cursos de espanhol do nível básico (A1) ao nível avançado (C2). O curso é destinado, prioritariamente, a professores, alunos e servidores da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Segundo a Universidade, o curso foi pensado com o propósito de que os futuros alunos possam ter o domínio gramatical, fonético e aprimorem o vocabulário na língua espanhola, com enfoque na comunicação do dia a dia para que consigam lidar com situações reais. Além disso, os alunos aprenderão sobre a cultura hispânica ao decorrer das aulas.

As aulas são gratuitas e serão disponibilizadas 20 vagas por nível. Caso essas vagas não sejam preenchidas pelo grupo prioritário - professores, estudantes e servidores da UFPA - elas serão redistribuídas para o público externo. As aulas do Nivel A1 serão ministradas de 24 de março a 3 de julho de 2026.

Aos que desejam ingressar no nível básico (A1), será preciso realizar uma entrevista a fim de que sejam avaliadas as necessidades do(a) estudante e o que o(a) motivou a procurar pelo curso. A partir do nível A2, será realizada uma prova de nivelamento para estudantes novos e alunos de níveis anteriores que foram aprovados.

VEJA MAIS:

image Serviço gratuito de saúde mental atende estudantes e população em geral na UFPA
A Universidade Federal do Pará (UFPA) oferece atendimento psicológico gratuito à comunidade acadêmica e ao público externo por meio da Clínica de Psicologia

image Alunos da UFPA fazem ‘vaquinha’ para representar o Pará na maior simulação jurídica do mundo nos EUA
Classificada para a etapa internacional da Jessup, em Washington, equipe precisa arrecadar R$ 120 mil para custear viagem

O curso terá duração de 15 semanas, distribuídas em 30 encontros, com duas aulas por semana - terça e quinta - pela manhã. Cada aula terá duas horas de duração, totalizando 60 horas de carga horária. É exigido que o aluno tenha, no mínimo, 80% de frequência nas aulas.

Inscrição

Para os interessados, as inscrições podem ser realizadas via  formulário (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeISMSVQ3ZzYCTnm8WUfvoseWJe5GblJLWPyFlBntCKIylrfA/viewform?pli=1) ou podem ser encaminhadas para o e-mail marietasc@hotmail.com

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ufpa oferta curso de espanhol gratuito para comunidade universitária
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Veja os 132 pontos de venda autorizados pela Vigilância Sanitária a comercializar açaí em Belém

Os estabelecimentos estão presentes em diversos bairros da capital, especialmente entre os bairros Jurunas, Guamá, Cremação, Marco, Pedreira, Umarizal, entre outros

22.02.26 10h44

FIM DA TRADIÇÃO

Uso de saia perde a obrigatoriedade no Colégio Paes de Carvalho; entenda a polêmica

Mudança no uniforme do tradicional colégio de Belém ocorre após determinação do MPPA e relatos de assédio no trajeto escolar

23.02.26 8h00

CUIDADOS

Deixar cães e gatos sozinhos por longos períodos pode afetar a saúde, alerta especialista

Em Belém, ainda não existe legislação específica que trate do tempo máximo em que um animal pode permanecer sozinho em residências. No entanto, especialistas alertam para negligência à saúde

22.02.26 9h00

RECONHECIMENTO

Fibra homenageia engenheiro e arquiteto paraense com título de Doutor Honoris Causa

O evento deve reunir membros da comunidade acadêmica, convidados e autoridades para celebrar a trajetória de Aurélio Augusto Freitas de Meira

23.02.26 19h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda