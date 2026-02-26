UFPA oferta curso de Espanhol gratuito para comunidade universitária; saiba como participar

O Centro de Internacionalização, por meio do Centro de Recursos Didáticos (CRDE), está ofertando cursos de espanhol do nível básico (A1) ao nível avançado (C2). O curso é destinado, prioritariamente, a professores, alunos e servidores da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Segundo a Universidade, o curso foi pensado com o propósito de que os futuros alunos possam ter o domínio gramatical, fonético e aprimorem o vocabulário na língua espanhola, com enfoque na comunicação do dia a dia para que consigam lidar com situações reais. Além disso, os alunos aprenderão sobre a cultura hispânica ao decorrer das aulas.

As aulas são gratuitas e serão disponibilizadas 20 vagas por nível. Caso essas vagas não sejam preenchidas pelo grupo prioritário - professores, estudantes e servidores da UFPA - elas serão redistribuídas para o público externo. As aulas do Nivel A1 serão ministradas de 24 de março a 3 de julho de 2026.

Aos que desejam ingressar no nível básico (A1), será preciso realizar uma entrevista a fim de que sejam avaliadas as necessidades do(a) estudante e o que o(a) motivou a procurar pelo curso. A partir do nível A2, será realizada uma prova de nivelamento para estudantes novos e alunos de níveis anteriores que foram aprovados.

VEJA MAIS:

O curso terá duração de 15 semanas, distribuídas em 30 encontros, com duas aulas por semana - terça e quinta - pela manhã. Cada aula terá duas horas de duração, totalizando 60 horas de carga horária. É exigido que o aluno tenha, no mínimo, 80% de frequência nas aulas.

Inscrição

Para os interessados, as inscrições podem ser realizadas via formulário (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeISMSVQ3ZzYCTnm8WUfvoseWJe5GblJLWPyFlBntCKIylrfA/viewform?pli=1) ou podem ser encaminhadas para o e-mail marietasc@hotmail.com