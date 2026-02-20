Capa Jornal Amazônia
Serviço gratuito de saúde mental atende estudantes e população em geral na UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) oferece atendimento psicológico gratuito à comunidade acadêmica e ao público externo por meio da Clínica de Psicologia

Atualmente, são ofertados atendimento psicoterápico e psiquiátrico, avaliação psicossocial e acompanhamento psicológico (Reprodução/ Internet)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) oferece atendimento psicológico gratuito à comunidade acadêmica e ao público externo por meio da Clínica de Psicologia, vinculada ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA (IFCH). O serviço funciona no Campus Guamá, em Belém, e alia formação prática de estudantes à ampliação do acesso à saúde mental.

A clínica organiza e coordena o estágio curricular obrigatório em Psicologia Clínica, etapa essencial da graduação. Ao mesmo tempo, disponibiliza acompanhamento psicológico, atendimento psicoterápico, avaliação psicossocial e atendimento psiquiátrico — este último destinado a pacientes que já realizam acompanhamento regular na unidade. Crianças, adolescentes e adultos podem ser atendidos.

O acesso aos serviços ocorre por meio de acolhimento inicial. No caso dos estudantes da UFPA, a primeira escuta é realizada por estagiários(as), sob supervisão. Para o público externo, o atendimento inicial é conduzido por técnicos(as) da clínica. Após essa etapa, cada caso é analisado individualmente para definição do acompanhamento interno ou, quando necessário, encaminhamento para outros serviços da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

Além de atender à comunidade universitária, a clínica também prioriza pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com renda de até dois salários mínimos. Segundo a coordenação, o objetivo é fortalecer a rede de cuidado em saúde mental não apenas dentro da universidade, mas também em seu entorno.

O espaço também fomenta pesquisas, estudos de caso e grupos de estudo, promovendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Para os estudantes, a experiência representa contato direto com a prática clínica, por meio de triagens, atendimentos supervisionados e discussões teóricas.

A Clínica de Psicologia da UFPA funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Campus Guamá. Informações podem ser obtidas pelas redes sociais da unidade ou pelo e-mail coordenacaooclipsiufpa@ufpa.br

Serviço

Clínica de Psicologia da UFPA

Endereço: Rua Augusto Corrêa, nº 01, Guamá – Campus Universitário

Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Por ordem de chegada ou chamada


