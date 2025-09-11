UFPA lança cartilha educativa sobre a COP30 em seminário de educação ambiental nesta sexta (12)

Nesta sexta-feira (12), a Universidade Federal do Pará (UFPA) promove o III Seminário de Educação Ambiental e Sustentabilidade: Diálogo para a COP30. A programação conta com mesas de debate, painéis sobre educação ambiental na educação básica, apresentações culturais e recepção do público com atividades artísticas. Na ocasião, será lançada uma cartilha educativa sobre a COP30, fruto de um projeto de extensão da universidade. O evento também conta com a participação de Tainá de Paula, arquiteta e urbanista e secretária municipal de meio ambiente do Rio de Janeiro. As inscrições são online e gratuitas.

O seminário será realizado no Centro de Eventos Benedito Nunes e é uma realização do Coleta Mais Belém, Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec, Governo Federal, Prefeitura de Belém e Fundação de Desenvolvimento e Amparo à Pesquisa (FADESP), com organização da UFPA, CABANA e GEAMAZ. O objetivo é reunir pesquisadores, gestores públicos e representantes da sociedade civil para debater os desafios da transição socioambiental em um território que será vitrine para o mundo.

Crise climática e justiça social

A participação da arquiteta e urbanista Tainá de Paula, atual secretária municipal de Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro, é um dos destaques da programação. Tainá é reconhecida pela participação em políticas ambientais inclusivas e irá participar do painel “Racismo Ambiental e Justiça Social”, às 14h, ao lado da professora Rita Silvana dos Santos. Sua presença simboliza o diálogo entre capitais brasileiras que vivem realidades distintas, mas que compartilham o desafio de enfrentar os impactos da crise climática com justiça social.

A arquiteta e urbanista Tainá de Paula, atual secretária municipal de Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação)

No Rio, Tainá coordena programas de referência que podem inspirar ações no Pará. Entre eles, o Mutirão de Reflorestamento, que já mobiliza mais de 400 trabalhadores em quase 80 áreas da cidade; o Guardiãs das Matas, primeira política pública ambiental voltada a mulheres de favelas e periferias; o Guardiões dos Rios, que engaja comunidades locais na conservação hídrica; e o projeto Casa Clima, espaço educativo e interativo que promove oficinas, debates e exposições voltadas à sensibilização ambiental. Iniciativas como o Coco no Ponto, que transforma resíduos de coco coletados nas praias em insumos sustentáveis, e o fortalecimento das Hortas Cariocas, que unem segurança alimentar e cultura comunitária, também dão respaldo à experiência que Tainá trará a Belém.

Cartilha educativa sobre a COP30

Na ocasião, haverá o lançamento de uma cartilha educativa sobre a COP, criada por meio de uma parceria entre um projeto de extensão da UFPA com a Itaipu Binacional e a FADESP. O material busca aproximar estudantes, professores e comunidades dos principais temas da conferência, traduzindo conceitos técnicos em linguagem acessível e ressaltando a importância da Amazônia no enfrentamento das mudanças climáticas globais.

Para os organizadores, o seminário é mais que uma preparação para a COP30: é uma oportunidade de projetar soluções amazônidas que dialoguem com experiências bem-sucedidas de outras cidades brasileiras. “A Amazônia não pode ser vista apenas como cenário da COP, mas como protagonista das respostas que o mundo espera”, afirma Tainá de Paula.

Confira a programação completa

08h00–09h00 | Credenciamento

09h00–09h40 | Recepção Cultural – Espetáculo “Circo Carimbó”

09h40–10h30 | Mesa de Abertura

10h30–12h00 | Painel I – Educação Ambiental na Educação Básica

12h00–13h00 | Lanche

13h00–14h00 | Recepção Cultural – Espetáculo “Quem Procura Cura”

14h00–15h30 | Painel II – Racismo Ambiental e Justiça Social (com Tainá de Paula e Rita Silvana dos Santos)

15h30–16h30 | Apresentação da Cartilha educativa sobre a COP

16h30–17h00 | Encerramento

Serviço

III Seminário de Educação Ambiental e Sustentabilidade: Diálogo para a COP30

Local: Centro de Eventos Benedito Nunes – UFPA – Belém (PA)

Data: sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Horário: 8h às 17h

Inscrição gratuita: https://www.even3.com.br/iii-seminario-de-educacao-ambiental-e-sustentabilidade-614621/

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades