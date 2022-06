UFPA faz segunda chamada do Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica

A Universidade Federal do Pará divulgou, nesta quarta-feira (1º), a segunda chamada do Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica (MOBA 2022). O processo de habilitação ao vínculo institucional dos candidatos convocados da Mobilidade Interna será em uma etapa virtual, enquanto os da Mobilidade Externa devem cumprir duas etapas, uma virtual e outra presencial. Todas as informações sobre os processos e a documentação necessária podem ser conferidas no Edital.

A UFPA destaca que a etapa virtual da habilitação constará do preenchimento do Cadastro Online de Calouros (COC) e, segundo a universidade, estaria disponível das 18h desta quarta-feira (1º), as 18h do domingo (5).

A etapa de entrega presencial de documentos será realizada no dia 6, nos horários e locais informados no Anexo I do Edital. A etapa presencial é direcionada apenas para candidatos(as) classificados(as) na Mobilidade Externa.

A documentação física a ser entregue por todos os candidatos deferidos consiste em CPF; Cédula de Identidade (RG); Certidão de Quitação Eleitoral (para maiores de 18 anos); Comprovante de quitação militar (para homens maiores de 18 anos); Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Conclusão do Ensino Técnico integrado ao Médio; Comprovante de residência; Fotografia 3x4 recente e de frente e comprovação do esquema vacinal completo contra covid-19. Os candidatos da Mobilidade Externa ainda precisarão apresentar outros documentos, conforme o item 5.2 do edital.

Conforme a UFPA, perderá o direito à vaga o candidato que deixar de apresentar qualquer documento solicitado e que não cumprir as etapas, prazos e requisitos estabelecidos no edital.

Este Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica ofertou vagas em 171 cursos de graduação da UFPA. São 658 vagas para a Mobilidade Interna e 609 para a Externa. No total, foram classificados 483 estudantes, sendo 216 candidatos à Mobilidade Interna e 267, à Mobilidade Externa.

SERVIÇO

Habilitação da 2ª chamada do Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica

Preenchimento do COC: do dia 1º de junho até as 18h do dia 5 de junho de 2022.

Entrega presencial de documentos à Mobilidade Externa: 6 de junho de 2022.