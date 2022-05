Parceria entre mineradora e UFPA desenvolve primeiro estudo sobre biodiversidade aquática de Barcarena

Uma pesquisa inédita sobre a biodiversidade aquática do município de Barcarena será realizado pelo Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal do Pará (UFPA), em parceria com a mineradora Hydro, financiadora da iniciativa. O estudo tem como objetivo obter informações mais precisas sobre a diversidade, abundância, ecofisiologia e riqueza de peixes, insetos aquáticos, plâncton, perifíton (biofilme com micro-organismos) e macrófitas (plantas aquáticas) da região. Os estudos terão duração de quatro anos e um investimento de R$ 2,7 milhões, valor que engloba materiais e equipamentos para a universidade, além de bolsas de estudo para alunos.

“Atualmente, há poucos dados sobre a biodiversidade aquática de Barcarena porque uma pesquisa como esta nunca foi realizada na região. Os resultados desta pesquisa que será feita pela UFPA, serão públicos e poderão ser consultados por todos. Este aprendizado compartilhado pode ajudar em mobilizações em prol do bem mais precioso da Amazônia: recursos naturais. Essa pesquisa é uma iniciativa voluntária da Alunorte e faz parte da nossa estratégia de sustentabilidade”, afirma Carlos Neves, Diretor de Operações de Bauxita & Alumina da Hydro.

A pesquisa terá linhas diferentes de atuação como o estudo e mapeamento de peixes que habitam a região, a investigação do modo de como os vegetais reagem aos estímulos do ambiente onde vivem, a avaliação do conjunto de organismos que residem nos ambientes aquáticos, assim como algas e estudo de insetos que vivem pelo menos um estágio do ciclo de vida em rios e igarapés, como libélulas, percevejos, besouros, dentre outros. O estudo faz parte do convênio de cooperação técnica e científica que a empresa assinou com a universidade, em 2019.

Serão oito profissionais envolvidos no projeto entre professores e empregados da Hydro, além dos alunos. Ao todo serão distribuídas 18 bolsas de estudo entre mestrado, doutorado e pós-doutorado, mais 10 bolsas de iniciação científica. Os pesquisadores irão recolher amostras dos organismos aquáticos e a própria água dos riachos para levarem aos laboratórios e realizarem as análises da pesquisa.

O líder do projeto na UFPA, professor Leandro Juen, avalia que a pesquisa tem importante relevância para a ciência na região. "A Amazônia é reconhecida mundial por sua grande biodiversidade, abrigando muitas espécies e serviços ecossistêmicos essenciais. Apesar disso, ainda existem muitas lacunas do real tamanho da biodiversidade existente, uma vez que muitas espécies ainda não foram descritas pela ciência ou ainda não foi possível apontar as áreas aonde elas ocorrem e quais são os fatores ou condições que determinam sua distribuição. Portanto, projetos como esse que será realizado com o convênio com a Hydro, permitem gerar dados importantes que vão contribuir para a diminuição dessas lacunas de informação", afirma.

"Possibilitando a discussão ou planejamento de estratégias mais eficientes de mitigação de impactos ambientais ou de conservação da biodiversidade. Outro ponto muito importante para ser ressaltado é a grande contribuição para a formação de recursos humanos qualificados em trabalhar com biodiversidade, em uma das áreas mais carentes do Brasil, uma vez que as bolsas de ensino contempladas no projeto, possibilitará que alunos realizam suas pesquisas e concluam seus estudos”, ressalta Leandro Juen.