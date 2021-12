UFPA doa 40 toneladas de alimentos em Belém e interior

A Campanha UFPA contra a fome entregou sua última doação, do total de 40 toneladas de gêneros alimentícios, na manhã desta quarta-feira (15), direcionando mais de 10 toneladas para 24 instituições parceiras que participaram da iniciativa, desde abril deste ano. Com informações da UFPA.

O reitor da Universidade Federal do Pará, Emmanuel Zagury Tourinho, frisou que a iniciativa sempre teve a intenção de reduzir as dificuldades sociais e econômicas das pessoas mais pobres.

"Desde o início da pandemia da covid-19, o entendimento da Universidade foi de que precisaríamos enfrentar as adversidades com ciência e com solidariedade, contribuindo com as comunidades para minimizar os impactos da desigualdade social, acentuados pela pandemia”, afirmou Tourinho

Ao longo de oito meses, mais de 40 toneladas de alimentos foram arrecadadas e distribuídas pela Campanha UFPA contra a fome. Nesta quarta-feira (15), representantes das instituições parceiras, integrantes do Comitê de Acompanhamento da Campanha, dirigentes e servidores da Universidade participaram da última entrega, no Centro de Eventos Benedito Nunes.

CIÊNCIA E SOLIDARIEDADE

"A Universidade Federal do Pará é uma instituição comprometida com um projeto de sociedade inclusiva, justa e solidária. A campanha nasceu desse compromisso e seu sucesso se deve à grande adesão da nossa comunidade acadêmica e à parceria com instituições e comunidades igualmente comprometidas. Agradecemos muito a todas as pessoas que contribuíram", afirmou o reitor da UFPA.

Presente ao ato de entrega dos alimentos, nesta quinta-feira, a representante da Associação de Moradores do Bengui (Amob), Socorro Raiol, festejou a iniciativa social da universidade, de levar alimento e esperança às famílias, nas periferias de Belém. “Que vença a Ciência. Que vençam os movimentos sociais”, disse ela.

“Estamos felizes de ter realizado esta campanha, e, junto com vocês, que estão na ponta nas comunidades, colaborar para amenizar o problema da fome para várias famílias. Mas, além de falar da fome, esses gestos de solidariedade apontam para um projeto de País, menos desigual, mais humano, que lutamos para alcançar”, observou o vice-reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva.

A campanha conseguiu arrecadar e doar cestas básicas em todos os campi da UFPA. Mais de quarenta instituições e comunidades foram parceiras, recebendo as doações e distribuindo a famílias cadastradas em projetos desenvolvidos por essas próprias entidades sociais. Em alguns campi, as últimas doações serão realizadas até o dia 23 de dezembro.