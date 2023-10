UFPA divulga edital para Mobilidade Acadêmica 2024; veja como participar

Na última terça-feira (10), a Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou o edital do Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica 2024 (Moba 2024). A proposta é voltada ao preenchimento de vagas em cursos presenciais de graduação. São 309 vagas disponíveis para a Mobilidade Acadêmica Interna (Mobin) e 208 vagas para a Mobilidade Acadêmica Externa (Mobex). As inscrições estarão abertas a partir das 14h da próxima segunda-feira (16), e vão até às 17h, do dia 27 de outubro de 2023.

Os interessados devem realizar a inscrição na página do Centro de Processos Seletivos (Ceps). São ofertadas vagas de Mobilidade Acadêmica Internas e Externas. A primeira é direcionada aos alunos ou alunas que estão ativos em cursos de graduação da UFPA. Já a Mobilidade Externa é para os candidatos externos que preencham os requisitos do Edital. Caso as vagas destinadas a uma modalidade (Interna ou Externa) não tenham candidatos classificados, podem ser disponibilizadas a outros candidatos de outra modalidade.

Quando será a prova?

A prova será realizada no dia 15 de novembro, com início às 15h e término às 18h. Os portões serão abertos às 13h30 e fechados 14h30. O processo seletivo terá como sede os municípios de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí, conforme a cidade escolhida pelo candidato no ato da inscrição. O Moba 2024 também poderá ter referta de vagas, devido à lista de Chamada Adicional (repescagem).



Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 120 aos candidatos que tiverem cursado o ensino médio, total ou parcialmente, em escola privada, sem bolsa de estudo. O pagamento estará disponível a partir do dia 16 de outubro e deve ser efetuado até o dia 31 deste mês.

Também há possibilidade da solicitação de isenção total do pagamento da taxa de inscrição para os interessados que cursaram todo o ensino médio, equivalente à rede pública, que comprovem ter sido bolsistas integrais em escola da rede privada. O pedido de isenção deve ser feito no período de inscrição até o dia 20 de outubro, por meio de preenchimento de formulário disponível no site do CEPS.

Mobaf 2024

Também foi divulgado o edital para o Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica Afirmativa 2024 (Mobaf 2024), destinado aos estudantes quilombolas e indígenas oriundos do Processo Seletivo Especial (PSE-I/Q), que querem adquirir a possibilidade de troca de curso. As inscrições estarão disponíveis das 14h do dia 16 de outubro até às 17h do dia 27 de outubro de 2023, também na página do Centro de Processos Seletivos (CEPS).

O processo disponibiliza 467 vagas, distribuídas em 168 cursos de graduação, em 11 campi da UFPA. Para concorrer às vagas ofertadas, é necessário que o estudante tenha um mínimo de 20% e um máximo de 50% da carga horária das atividades curriculares do curso ao qual está vinculado até a data da inscrição. Também é solicitado que o candidato imprima a ficha de inscrição, para o documento ser apresentado no dia da prova.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)