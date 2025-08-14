UFPA divulga edital com 764 vagas de graduação para indígenas e quilombolas

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Federal do Pará (UFPA) aprovou o Edital do Processo Seletivo Especial destinado à seleção de candidatas (os) Indígenas e Quilombolas (PSE I/Q 2026). A seleção, que oferta vagas para todos os cursos de graduação presenciais oferecidos pela UFPA, é destinada a estudantes indígenas e quilombolas que não realizaram ou iniciaram curso de graduação e que se encontram em condições de vulnerabilização étnico-racial.

No total, em 2026, serão ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos, incluindo o curso de Inteligência Artificial, que terá sua primeira turma no próximo ano. O edital foi aprovado na última semana e traz os detalhes e prazos que devem ser respeitados para todas as fases da seleção - inscrição, prova de Redação em Língua Portuguesa e entrevista -, além dos critérios de eliminação, de classificação e de desempate e a antecipação das orientações quanto à habilitação ao vínculo institucional daquelas(es) que vieram a ser aprovadas(os) na seleção.

Conforme o edital publicado no Diário Oficial da União do dia 12 de agosto de 2025, o prazo para o envio de recursos é de até 3 dias úteis, contado a partir da data da publicação, exclusivamente pelo e-mail coperps@ufpa.br.

Saiba como participar

As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas, exclusivamente, pela página do PSE-IQ 2026 no site do Centro de Processos Seletivos da UFPA (Ceps) - https://www.ceps.ufpa.br/ -, no período das 14h do dia 14 de agosto de 2025 às 17h do dia 3 de setembro de 2025, considerando o horário oficial de Belém.

Para se inscrever, a(o) candidata(o) deve comprovar pertencimento étnico na condição de indígena ou quilombola, residente ou não em comunidade indígena (aldeia) ou comunidade quilombola (quilombo), mediante apresentação do original da Declaração de Pertencimento Étnico-Racial, acompanhado dos números de RG e/ou CPF das lideranças que assinarem o documento. A declaração deve seguir o disposto no edital da seleção.

Em cumprimento ao Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, também fica assegurado às pessoas transexuais e travestis o direito à identificação por meio do seu nome social e à escolha de tratamento nominal, no ato do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Da mesma forma, a(o) candidata(o) que precisar manter consigo uma criança em primeira infância (até seis anos de vida) poderá solicitar, no ato da inscrição, que seja providenciada uma sala reservada e a autorização para um(a) acompanhante indicado(a) pela(o) candidata(o), o(a) qual ficará responsável pela guarda da criança durante a realização da prova.

Ao se inscrever, a(o) candidata(o) deve indicar, obrigatoriamente, a sua primeira opção de curso. Uma vez que a(o) inscrita(o) tenha interesse em mais de um curso, ela(e) poderá indicar também uma segunda opção, ao qual vai concorrer apenas se não aprovada(o) em sua primeira opção de curso, caso haja sobra de vagas. Essas informações poderão ser alteradas por meio da seção “Inscrição/Acompanhamento” do PSE I/Q 2026 até o prazo final para as inscrições no processo seletivo.

Processo de seleção

O processo de seleção do PSE Indígenas e Quilombolas consiste na realização de uma prova de Redação em Língua Portuguesa, marcada para o dia 5 de outubro de 2025, e uma entrevista, realizada por uma Banca Entrevistadora, para a avaliação do pertencimento, da vulnerabilidade educacional e socioeconômica, da trajetória escolar, da relação com a comunidade tradicional, entre outros pontos. A entrevista será realizada no período de 10 a 14 de dezembro de 2025.

No caso de pessoas indígenas, ambas as etapas serão realizadas nas cidades de Altamira e Belém, na sede dos campi da UFPA. Já as(os) estudantes quilombolas vão poder realizar as avaliações nos polos e campi da Instituição localizados nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Baião, Belém, Cametá, Castanhal e Soure. Em ambos os casos, a cidade escolhida no ato da inscrição será o local de realização da prova de Redação e da entrevista.

Habilitação e repescagem

Assim como nos anos anteriores, o Edital do PSE-IQ 2026 também adianta as orientações quanto ao processo de habilitação ao vínculo institucional que deverá ser realizado pelas(os) candidatas(os) aprovadas(os) após convocação realizada pelo Centro de Indicadores Acadêmicos (Ciac). A publicização da lista de documentos obrigatórios à habilitação, antecipadamente, tem o objetivo de preparar as(os) candidatas(os) para essa etapa, que é primordial para o ingresso na Universidade.

O edital também informa sobre a possibilidade da realização de chamadas adicionais (repescagens) e de reofertas de vagas, de acordo com a disponibilidade das vagas de cada curso após cada convocação realizada. Para que as(os) candidatas(os) não percam nenhuma informação sobre o processo seletivo e suas respectivas etapas, é importante estar atentas(os) às páginas do Ceps e do Ciac.

Serviço:

Processo Seletivo Especial destinado à seleção de candidatas(os) Indígenas e Quilombolas (PSE I/Q 2026)

Inscrições: das 14h do dia 14 de agosto de 2025 às 17h do dia 3 de setembro de 2025

Data da prova de redação: 5 de outubro de 2025

Período das entrevistas: 10 a 14 de dezembro de 2025

Edital completo: https://ceps.ufpa.br/index.php/iq-2026/988-ed-iq-2026/2233-edital-iq-2026