UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

Gabrielle Borges
fonte

UFPA reafirma seu papel como principal motor do desenvolvimento científico e social na Amazônia brasileira. (Reprodução: ASCOM/UFPA)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) atingiu um marco histórico na mais recente Avaliação Quadrienal da Capes, mostrando um avanço significativo na qualidade de seus programas de pós-graduação. Dos 97 cursos avaliados, 92 receberam nota, e 35 registraram melhoria significativa, refletindo o crescimento da instituição em todo o Estado.

O resultado representa um salto na excelência acadêmica, dobrando o número de cursos com selo de qualidade internacional e ampliando as oportunidades de pesquisa no Pará. Além disso, o desempenho abre caminho para a criação de sete novos programas de doutorado fora da capital, fortalecendo a presença da UFPA nas regiões interioranas do estado.

O avanço da UFPA no topo da pirâmide acadêmica é um dos dados mais expressivos da série histórica da instituição. Agora, a universidade conta com quatro programas de pós-graduação com nota máxima (7), o dobro em relação à avaliação anterior. Aos programas de Geologia e Geoquímica (IG) e Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (NAEA), somam-se os de Ecologia e Genética e Biologia Molecular, ambos do Instituto de Ciências Biológicas (ICB).

Outro destaque da avaliação é o fortalecimento do modelo multicampi da UFPA. Pela primeira vez, programas sediados fora de Belém alcançaram nota 5, como é o caso de Castanhal (Ciência Animal) e Bragança (Biologia Ambiental e Linguagens e Saberes da Amazônia).

O crescimento de notas de 3 para 4 em cidades como Tucuruí, Cametá, Abaetetuba, Ananindeua e Altamira abre caminho para a expansão de programas de doutorado nessas localidades, democratizando o acesso a formação de alto nível no Pará e consolidando a UFPA como referência acadêmica em toda a região

UFPA "plural" para todos

Para o reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, o desempenho histórico reflete uma política institucional que combina crescimento e qualidade técnica. Segundo ele, os resultados são motivo de celebração:

"A UFPA apresentou um sucesso extraordinário, que nos incentiva a consolidar uma política de pós-graduação sólida, com avanços significativos. Os programas de excelência cresceram 100%", destacou.

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Iracilda Sampaio, reforça que a expansão para o interior do Pará foi um dos aspectos mais marcantes da avaliação. "O resultado deste ano nos impactou especialmente porque vários programas dos campi passaram de nota 3 para 4, e até de 3 para 5. Isso consolida a UFPA como uma universidade multicampi de qualidade e excelência", afirmou.

Com a redução do número de programas com nota mínima 3, de 28 para 15, e a elevação de 14 cursos aos conceitos máximos de excelência (6 e 7), a UFPA reafirma seu papel como principal motor do desenvolvimento científico e social na Amazônia brasileira.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.)

 

Belém

pará

ufpa

nota máxima na avaliação da capes

ufpa nota máxima caps
