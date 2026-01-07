UFPA terá 232 bolsas em residências para formação de especialistas do SUS na Amazônia

A Universidade Federal do Pará (UFPA) foi contemplada com 232 novas bolsas para residentes pelo Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde (Pró-Residência). Os resultados já foram homologados pelo Ministério da Saúde (MS) e as bolsas serão distribuídas nas modalidades residência médica, residência multiprofissional e residência uniprofissional.

O Pró-Residência é um programa de financiamento financiado ao Ministério da Saúde cujo objetivo principal é incentivar a formação de especialistas (por meio de residências médicas e multiprofissionais) em especialidades e regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS).

No total, foram beneficiados 40 programas de residência da UFPA, sendo 22 programas de residência médica contemplados com 88 bolsas, 10 programas de residência multiprofissionais contemplados com 114 bolsas, e 8 programas de residência uniprofissionais contemplados com 30 bolsas.

“Com as implantações das residências, a UFPA consolida a missão de formar profissionais para o SUS, trazendo um grande impacto da formação em saúde especializada na qualidade de assistência em saúde para os hospitais universitários João de Barros Barreto e Bettina Ferro de Souza e estabelecimentos de saúde situados no interior do estado do Pará, nos campi de Altamira, Bragança, Castanhal e Cametá”, explica Dirce Pinheiro, professora e vice-coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde (Coremu) da UFPA.

Ainda segundo o coordenador-geral da Coremu, professor Evander Batista, a concessão destas bolsas é fundamental para o cumprimento da missão da UFPA de formar profissionais para o SUS na Amazônia e garantir um impacto direto na qualidade da assistência em saúde na região.

"O Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde (Pró-Residência em Área Profissional da Saúde) foi instituído com o objetivo de incentivar a formação de especialistas na modalidade-residência em especialidades e regiões prioritárias para o SUS, como a região amazônica. Isso é essencial para fixá-los na região e atender às necessidades específicas das populações amazônicas, em especial as ribeirinhas e indígenas", cita Evander Batista.