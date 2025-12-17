Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

UFPA abre inscrições para cursos livres de alemão, espanhol, francês e inglês; veja como participar

As oportunidades são destinadas aos alunos da UFPA e à comunidade externa

Ayla Ferreira*
fonte

UFPA oferece vagas em cursos gratuitos de idiomas; saiba como participar (Freepik)

Os Cursos Livres de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal do Pará (CLLE/UFPA) terão novas oportunidades para as modalidades online e presenciais de Alemão, Espanhol, Francês e Inglês no 1º semestre de 2026. As oportunidades são destinadas aos alunos da UFPA e à comunidade externa.

✍️ O público de comprovada carência financeira, com renda familiar de até um salário mínimo e excelência acadêmica, poderá concorrer a até 80 bolsas para o nível 1 dos cursos regulares de Inglês, Francês, Espanhol ou Alemão. As inscrições são online e podem ser acessadas no site oficial.

Na modalidade online, os estudantes poderão acessar as videoaulas de todas as unidades do livro didático e participar de aulas ao vivo com os professores uma vez por semana. Já os cursos presenciais são ministrados nas salas de aulas dos Cursos Livres, nos altos do Instituto de Letras e Comunicação/UFPA. As matrículas terão início a partir das 9h de 19/1 e seguem até 23/1 através do site.

O valor total dos cursos é de R$430,00 por semestre: 1 parcela de R$ 150,00 + 4 parcelas de R$ 70,00, com o vencimento da parcela 1 no dia 05/02/2026. As aulas irão iniciar no dia 20/2 e encerram em 30/6.

Bolsas

Para se candidatar às bolsas, é preciso enviar os seguintes documentos:

  • Cópia do RG
  • Cópia do CPF
  • Cópia do comprovante de residência mais recente (conta de energia ou conta de telefone fixo e internet). Esta comprovação de residência precisa informar o valor da fatura do mês mais atual. Caso resida em imóvel de parentes ou alugado, anexe junto com o comprovante de residência, a declaração de residência. O modelo da declaração encontra-se disponível no siteclleufpa.wix.com/cursoslivres. A declaração deverá ser autenticada em cartório.
  • Cópia do(s) comprovante(s) de renda familiar mais recente (contracheque ou extrato bancário do benefício do candidato ou de quem lhe sustenta). Esta comprovação de renda precisa informar o valor total recebido pelo responsável no mês mais atual.
  • Se for autônomo e/ou informal, prestador de serviços, deverá anexar declaração individual de rendimento, constando informações de função, tempo de atividade e valor de renda mensal.
  • Em caso de desemprego, 1) anexar declaração de desemprego e 2) anexar declaração de renda dos pais e ou responsáveis financeiros. Os modelos das declarações de Renda e de Desemprego encontram-se disponíveis no site. Essas Declarações de Renda e de Desemprego deverão ser autenticadas em cartório.

Alunos de Cursos de Graduação ou Pós-graduação devem anexar:

  • Cópia do comprovante de matrícula atualizado.
  • Histórico Acadêmico atualizado com CRG.

Alunos que já concluíram o Ensino Médio devem anexar:

  • Histórico escolar atualizado.
  • Atestado de Conclusão de Ensino Médio.

Alunos que recebem bolsas acadêmicas devem anexar:

  • Histórico acadêmico atualizado com CRG
  • Declaração do valor proveniente da bolsa por meio de contracheque e/ou comprovante emitido pela instituição com os respectivos carimbos e assinaturas dos responsáveis pelos programas e/ou projetos.

Nivelamento

Os alunos novos que desejam ingressar em cursos livres a partir do nível dois devem realizar um teste de nivelamento obrigatório. As inscrições para o teste serão de 6 a 9 de janeiro. Veja os detalhes:

Horário: das 9h às 15h.

Valor: R$20,00

Resultado: a partir das 16h do dia 16 de janeiro de 2026

Edital do Teste de Nivelamento: clleufpa.wixsite.com

Data do teste presencial: 13/1, às 14h.

Data do teste online: 14/1, às 14h.

⚠️ Tolerância de 15 min para entrar na sala presencial ou online.

O resultado da seleção de novos bolsistas será divulgado no site do CLLE até 12 de janeiro de 2026.

Confira o calendário de inscrições

De 19 a 20/01/2026

  • Inglês Presencial e Online: 1º nível
  • Francês Presencial e Online: 1º nível
  • Espanhol Presencial e Online: 1º nível
  • Alemão Presencial e Online: 1º nível

De 21/01 a 23/01/2026

  • Inglês Presencial e Online: 2º ao 7º nível
  • Francês Presencial e Online: 2º ao 7º nível
  • Espanhol Presencial e Online: 2º ao 7º nível
  • Alemão Presencial e Online: 2º e 4º nível
  • Inglês Instrumental online
  • Inglês Conversação Presencial
  • Introdução ao Árabe online
  • Libras Presencial

(*Estagiária Ayla Ferreira, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades do OLiberal.com)

