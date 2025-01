UFPA abre inscrições para curso pré-vestibular gratuito; veja como participar

O período de inscrições para o curso pré-vestibular gratuito da Universidade Federal do Pará (UFPA) começou nesta segunda-feira (6). Os interessados devem se inscrever por meio de cadastro eletrônico. A iniciativa faz parte do Projeto Universidade Aberta (PUA), que oferta, anualmente, de forma gratuita, aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste primeiro semestre, são ofertadas 160 vagas. As inscrições vão até o dia 20 de fevereiro de 2025, e as provas de seleção serão no dia 23 de fevereiro. As aulas começam no dia 6 de março de 2025.

Para a inscrição, é necessário preencher o cadastro eletrônico, no período de 6 de janeiro a 20 de fevereiro de 2025. Após a realização do cadastro, para confirmar o ato da inscrição, o aluno também deve comparecer à sala do PET-Física, localizada no Laboratório de Ensino de Física do Campus Guamá da UFPA, de 10 de janeiro a 21 de fevereiro, de segunda a sexta, no horário das 9h às 17h, e levar a doação de 2kg de alimentos não perecíveis que serão destinados a associações filantrópicas.

VEJA MAIS

Os candidatos inscritos realizarão uma prova de seleção no dia 23 de fevereiro de 2025, no horário das 9h às 11h, no local a ser informado no ato de confirmação da inscrição. A avaliação consistirá em uma prova objetiva de caráter eliminatório com 10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática. No dia do teste classificatório, os estudantes que não apresentarem documento oficial com foto serão eliminados do processo seletivo.

Vagas e resultado final

Ao todo, no primeiro semestre são ofertadas 160 vagas, distribuídas entre as turmas do PUA Específico (40) e PUA Extensivo (120). As aulas presenciais ocorrem no espaço de Ensino Mirante do Rio e estão previstas para iniciar no dia 6 de março de 2025.

O resultado será divulgado a partir das 18h do mesmo dia da prova de seleção, pelas mídias sociais e pelo site do PET-Física. Com o resultado da seleção, os aprovados no PUA 2025 poderão realizar a matrícula no período de 24 a 27 de fevereiro de 2025, de segunda a sexta, das 9h às 17h, na sala do PET-Física, localizada no Laboratório de Física do Campus Básico da UFPA.

Projeto Universidade Aberta (PUA)

O PUA, do Programa de Educação Tutorial em Física (PET-Física), em parceria com os PETs Letras – Língua Portuguesa, Biologia e Geografia da UFPA, é realizado há mais de 20 anos na Universidade e oferece material didático e uma estrutura pedagógica completa para os estudantes.

“Desde quando o projeto foi criado, a ideia dele foi atender um público que não tinha condições de pagar cursinhos de vestibulares. No início, eram matérias isoladas, depois passou a ser um plantão de dúvidas mais interativo e, há muito tempo, ele vem funcionando atualmente como um cursinho pré-vestibular, porque a gente conseguiu agregar outras disciplinas e licenciaturas. Ao mesmo tempo, o projeto também funciona como um laboratório didático, com os discentes saindo da universidade preparados para o mercado de trabalho”, explica o professor Rubens Silva, coordenador do Projeto Universidade Aberta da UFPA.

Serviço

Inscrições para o PUA 2025

Inscrições: de 6 de janeiro a 20 de fevereiro de 2025

Confirmação da Inscrição: de 10 de janeiro a 21 de fevereiro de 2025, na sala PET-Física, localizada no Laboratório de Física da UFPA (levar 2kg de alimentos não perecíveis)

Prova de seleção: 23 de fevereiro de 2025

Matrícula dos aprovados: de 24 a 27 de fevereiro de 2025

Início das aulas: 6 de março de 2025