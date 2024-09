Uepa oferta 30 vagas para mestrado profissional em Matemática; veja como se inscrever

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou edital para a seleção da turma de 2025 do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática, do Programa de Pós-graduação em Ensino de Matemática (PPGEM), em Belém. Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo sistema on-line, até o dia 6 de outubro. O valor da inscrição é de R$ 150 reais.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ter atuação profissional no ensino de Matemática na Educação Básica (anos iniciais ou finais do Ensino Fundamental ou Ensino Médio), ou terem graduação em Matemática. Dentre as vagas, 18 serão para ampla concorrência e as outras 12, distribuídas em cotas para Pessoas com Deficiência (PcD), docentes da Uepa e técnicos administrativos, por meio do Programa de Qualificação e Valorização dos Técnicos da instituição (PROQTEC).

VEJA MAIS

O processo seletivo é composto de três fases: prova escrita e conferência da documentação, de caráter eliminatório, e avaliação do currículo Lattes, classificatória. De acordo com o cronograma que integra os anexos do edital, o resultado final será divulgado no dia 2 de dezembro deste ano, para que possam iniciar as atividades acadêmicas no início do ano letivo de 2025.

Linhas de pesquisa

O PPGEM é organizado em três linhas de pesquisa: Metodologia para Ensino de Matemática nos anos iniciais do Nível Fundamental; Metodologia para Ensino de Matemática dos anos finais do Nível Fundamental e Metodologia para Ensino de Matemática no Nível Médio, sendo quatro professores orientadores em cada uma das linhas.