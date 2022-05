Uepa oferta 140 vagas para cursos de pós-graduação em Belém

A Universidade Estadual do Pará (Uepa) anunciou, nesta segunda-feira (16), a seleção de discentes para cursos de mestrado e doutorado. Ao todo, serão 140 vagas ofertadas para o campus de Belém, distribuídas em 13 cursos de pós-graduação. As inscrições são isentas de taxas e podem ser realizadas eletronicamente até o dia 12 de junho por meio do e-mail pcambientais@hotmail.com. Cada acadêmico inscrito poderá concorrer até duas vagas

O coordenador do Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), Altem Pontes, ressalta a importância da oferta dos cursos o qual "faz parte de um programa de inserção social da pós-graduação em Ciências Ambientais da UEPA”. “Além disso, permite a quem participa desse programa ampliar seus conhecimentos na disciplina escolhida para cursar", destaca o professor da universidade.

A divulgação dos classificados no processo seletivo ocorrerá no dia 17 de junho. Mais informações sobre a seleção podem ser consultadas no edital oficial publicado pela Uepa.

Documentos para inscrição

Devem ser enviados em PDF no e-mail pcambientais@hotmail.com

-Ficha de Cadastro de Aluno Especial

-Requerimento de Matrícula de Aluno Especial

-Histórico e Diploma do Curso de Graduação (frente e verso);

-Carteira de Identidade

-CPF

Especializações ofertadas

-Economia Verde

-Qualidade, Manejo e Conservação de Recursos Hídricos

-Epidemiologia e Controle de Doenças Tropicais na Amazônia

-Introdução à Espectroscopia Ambiental

-Produção e Manejo Agroflorestais na Amazônia

-Biodiversidade, Cultura e Natureza nas Sociedades Amazônicas

-Gestão das Cadeias de Suprimento Sustentáveis

-Desenvolvimento Agrícola, Economia Extrativa e Política Ambiental na Amazônia

-Análise e Avaliação de Impactos Ambientais

-Práticas de Campo em Ciências Ambientais

-Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia

-Urbanização, Territorialidade e Sustentabilidade Rural e Urbana na Amazônia

-Monitoramento e Conservação Ambiental

(Gabriel Pires é estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)