Uepa inscreve para curso de brinquedista, profissionais que atuam em brinquedotecas

Estão abertas as inscrições para o curso de formação de brinquedista, que segue no período de 17 à 21 de março, das 14h às 18h, no campus III da Universidade do Estado do Pará (UEPA), em Belém. São 50 vagas ofertadas gratuitamente e as inscrições podem ser feitas de forma online, clicando aqui.

Conforme Thais Bastos, uma das responsáveis pela organização da programação, podem participar qualquer estudante de graduação nas áreas de educação ou saúde, de faculdades públicas e privadas.

O brinquedista é o profissional qualificado para atuar em brinquedotecas. O trabalho dele consiste em criar formas de brincar com qualidade, valorizando a atividade junto à criança e oportunizando o processo de aprendizagem. Este ano, o curso de brinquedistas em ação voluntária vem com o tema Diálogos brinquedistas: a importância dos jogos, ludicidade e brinquedoteca para ser humano.

A Brinquedoteca Joana d’Arc é um espaço de convivência, lazer, socialização para todas as idades, além de ser um campo de pesquisa, ensino e extensão para comunidade acadêmica, com atendimento diário de segunda a sexta das 14h às 17h30 integrando, através do brincar, a comunidade à universidade.

A programação do curso inclui palestras e oficinas sobre os seguintes temas "Olhares Brinquedistas: as experiências em brinquedotecas", "Jogos/Brincadeiras e desenvolvimento humano: aproximações conceituais", "Contação de história", "Jogos em salas de aulas e Brinquedotecas", entre outras atividades que serão desenvolvidas ao longo da semana. Para mais informações ou esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato pelo número (91) 3284-9780.