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Uepa abre inscrições para cursos livres de Inglês e Espanhol; veja como participar

Serão ofertadas 14 turmas de Língua Inglesa e seis turmas de Língua Espanhola

Ayla Ferreira
fonte

Aula nos Cursos Livres de Idiomas da Uepa. (Foto: Acervo | Ascom Uepa)

Está aberto o Processo Seletivo para inscrições nos Cursos Livres de Idiomas da Universidade do Estado do Pará (Uepa), com vagas destinadas à comunidade externa e também ao corpo discente, docente e técnico-administrativo da universidade. As inscrições iniciam na segunda-feira (13) e seguem até 31 de julho de 2026. Serão ofertadas 14 turmas de Língua Inglesa e seis turmas de Língua Espanhola.

As aulas serão ministradas no segundo semestre de 2026. Para participar, é preciso ter idade mínima de 17 anos. Nas turmas regulares, as aulas terão duração de sete níveis semestrais (4 básicos e 3 intermediários), com carga horária de 60 (sessenta) horas por nível.

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Já o Curso Preparatório (Inglês Instrumental) é destinado a alunos, servidores da UEPA e comunidade em geral que pretendam submeter-se a exames de proficiência em inglês para pós-graduação (Stricto Sensu). O curso terá foco em leitura e interpretação de textos e as aulas serão ministradas aos sábados, das 8h30min às 11h15min, em modalidade online síncrona.

Segundo o edital, disponível online (https://www.uepa.br/sites/default/files/editais/edital1082026_cursolivredeidiomas.pdf), o investimento total por curso corresponde a R$ 70,00 (setenta reais) para a matrícula, mais 4 (quatro) parcelas de R$ 70,00 (setenta reais).  As datas de vencimento são: 24/07 (Matrícula), 04/09, 05/10, 04/11 e 04/12. 

Os valores arrecadados destinam-se a cobrir despesas com bolsas dos instrutores e da secretaria, material didático e eventuais custos de infraestrutura do curso. Cada turma terá 25 (vinte e cinco) vagas, sendo: 20 (vinte) vagas para alunos pagantes e 5 (cinco) vagas para alunos bolsistas. 

As vagas de bolsistas serão distribuídas exclusivamente entre os servidores da UEPA, seguindo a ordem cronológica de inscrição. A convocação dos candidatos será realizada por ordem cronológica de inscrição até o preenchimento total das vagas por turma.

Inscrições

Como se inscrever: pelo link https://sigaa.uepa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=F 
Documentos necessários: Cédula de Identidade (RG) ou outro documento oficial de identificação com foto (frente e verso, digitalizado e legível); Cadastro de Pessoa Física (CPF), digitalizado; Comprovante de residência atualizado; para servidores da UEPA, comprovante de vínculo institucional atualizado.
Prazo: 13/01 a 31/07/2026
Mais informações: cursolivre@uepa.br

Turmas e horários

2 turmas de inglês - nível 1 (presenciais)
Sábado pela manhã, de 08:30 às 11:15
Quarta-feira, das 14:30 às 17:15

2 turmas de inglês - nível 1 (online)
Quinta-feira, das 19:00 as 21:30
Sábado pela manhã, de 08:30 às 11:15

1 turma de inglês - nível 2 (presencial)
Sábado pela manhã, de 08:30 às 11:15

2 turmas de inglês - nível 2 (online)
Quinta-feira, das 19:00 as 21:30
Sábado pela manhã, de 08:30 às 11:15

1 turma de inglês - nível 3 (presencial)
Sábado pela manhã, de 08:30 às 11:15

1 turma de inglês - nível 3 (online)
Sábado pela manhã, de 08:30 às 11:15

2 turmas de inglês - nível 4 (presenciais)
Sábado pela manhã, das 8:30 às 11:15
Quarta-feira, das 14:30 às 17:15

1 turma de inglês - nível 4 (online)
Quinta-feira, das 19:00 às 21:30

1 turma de inglês - nível 5 (presencial)
Sábado pela manhã, de 08:30 às 11:15

1 turma de inglês para provas de proficiência/instrumental (online)
Sábado pela manhã, das 8:30 às 11:15

1 turma de espanhol - nível 1 (presencial)
Sábado pela manhã, das 8:30 às 11:15

1 turma de espanhol - nível 1 (online)
Quinta-feira, das 19:00 às 21:30

1 turma de espanhol - nível 2 (presencial)
Sábado pela manhã, das 8:30 às 11:15

1 turma de espanhol - nível 2 (online)
Quinta-feira, das 19:00 às 21:30

1 turma de espanhol - nível 3 (presencial)
Sábado pela manhã, das 8:30 às 11:15

1 turma de espanhol - nível 4 (presencial)
Sábado pela manhã, das 8:30 às 11:15

Período de aulas: 22/08/2026 a 12/12/2026 (turmas de sábado); 26/08/2026 a 09/12/2026 (turma de quarta-feira); 27/08/2026 a 12/12/2026 (turmas de quinta-feira).

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

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