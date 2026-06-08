TV Liberal lança concurso cultural 'Égua da Torcida' e vai premiar três ruas da Região Metropolitana

A TV Liberal vai transformar a paixão pelo futebol em uma grande celebração comunitária com o lançamento do concurso cultural "Égua da Torcida". A iniciativa vai selecionar três ruas da Região Metropolitana de Belém que se destacarem pela decoração, criatividade e mobilização dos moradores durante o período da Copa do Mundo de 2026.

Para participar, os moradores deverão enviar fotos e vídeos para o WhatsApp da TV Liberal, pelo número (91) 99274-9157, mostrando a decoração da rua e o envolvimento da comunidade com a temática do futebol. Os materiais serão avaliados por uma banca técnica que levará em consideração critérios como criatividade, originalidade, engajamento comunitário, impacto visual e adequação à proposta do concurso.

As três ruas vencedoras receberão uma ação especial da TV Liberal, com a presença do apresentador Carlos Brito, animação, sorteio de brindes e entradas ao vivo na programação da emissora. As ativações acontecerão nos dias dos jogos da Seleção Brasileira (13, 19 e 24 de junho), uma hora antes das partidas.

"O Égua da Torcida nasce para valorizar algo que já faz parte da nossa cultura: a forma como os paraenses se unem para torcer. Queremos reconhecer as comunidades que transformam suas ruas em verdadeiros espaços de convivência, celebração e pertencimento", conta Nathalia Santos, Supervisora de Ativação e Marca da TV Liberal.

"Pensamos em uma ação acessível e participativa, que valoriza o envolvimento coletivo das comunidades. Estamos ansiosos para conhecer as histórias, os personagens e as mobilizações que surgirão durante o concurso", comentou Raissa Rodrigues, organizadora da ação.

Mais do que reconhecer as melhores decorações, o projeto pretende valorizar a união entre vizinhos e o espírito de coletividade que tradicionalmente toma conta das ruas paraenses durante os grandes eventos esportivos.

"A TV Liberal sempre buscou estar presente onde a nossa audiência está. O Égua da Torcida amplia essa proximidade ao levar a programação para dentro das comunidades e transformar os moradores em protagonistas dessa grande festa", afirma Vinicius Volpi, Diretor de Programação da TV Liberal.

Com a iniciativa, a TV Liberal reforça sua conexão com as comunidades e incentiva manifestações culturais que fazem parte da identidade do povo paraense.