TV Liberal apresenta atrações do 'Vem aí' nesta quarta (3)

A TV Liberal apresentará nesta quarta-feira (3) à noite, em Belém, um pacote com seis atrações ao público, em especial ao mercado publicitário e anunciantes, como parte da programação da emissora para este final de ano e, simultaneamente, já ingressando em 2022. Para isso, a TV promoverá às 19h30, na casa A Forneria, na rua Antônio Barreto, com a travessa 14 de Março, o evento "Vem aí", reunindo as duas novelas que a Rede Globo vai estrear ainda em novembro: "Um Lugar ao Sol" e "Quanto Mais Vida, Melhor!" e outros programas e novidades para os telespectadores.

O evento, a ser apresentado pela jornalista Tainá Aires, reunirá operadores do mercado publicitário, incluindo agências de comunicação; anunciantes; lideranças empresariais e convidados. Os participantes do evento receberão um e-book com todas as informações sobre os novos produtos da TV Liberal.

Retomada

"Essas são as duas primeiras novelas, gravadas presencialmente, que são lançadas neste período da pandemia da covid-19, ou seja, desde março de 2020", ressalta Fernando Nascimento, superintendente da TV Liberal, afiliada da Rede Globo. A emissora foi líder nacional de audiência em 2020 e vice-líder em 2019.

Por causa das limitações provocadas pela pandemia, atingindo, inclusive, a produção de novos programas televisivos, o público tem conferido reprises de novelas de grande sucesso da emissora, conferindo audiência e mantendo o interesse comercial de anunciantes, como observa Fernando Nascimento. Por isso, é grande a expectativa entre os telespectadores no País pela chegada desses dois trabalhos de teledramaturgia. "Um Lugar ao Sol" tem estreia agendada para as 21 horas do dia 8 próximo, ou seja, próxima segunda-feira, e "Quanto Mais Vida, Melhor!" estreará às 19 horas do dia 22 deste mês.

Agitação

"Um Lugar ao Sol", novela de Lícia Manzo, terá o ator Cauã Reymond em dobro, Alinne Moraes e Andreia Horta no triângulo amoroso principal, Marieta Severo e Andrea Beltrão no elenco, entre outras atrações. Pável Reymond vai atuar como dublê do irmão Cauã Reymond na trama com surpresas e emoções garantidas para o público.

Como divulgado: "Lara (Andréia Horta) se apaixona por Christian (Cauã Reymond) logo no início da trama e os dois vivem uma linda história. Já Renato (Cauã Reymond) vive um namoro conturbado com Bárbara (Alinne Moraes). Quando Renato morre e Christian assume o lugar do irmão e mantém o relacionamento com Bárbara. Por sua vez, Lara passa a acreditar que o amor de sua vida está morto".

Já em "Quanto Mais Vida, Melhor!", de Mauro Wilson e direção de Allan Fiterman, o público vai conferir que um jogador de futebol em decadência, uma empresária fashionista, um médico cirurgião bem-sucedido e uma dançarina de pole dance: quatro pessoas totalmente diferentes e que veem seus caminhos se cruzarem de maneira radical.

Na novela, Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage) sofrem um acidente aéreo juntos. Esses personagens veem a Morte (A Maia), e ela faz um aviso: um deles vai morrer definitivamente em um ano. Aí começa uma trama cheia de surpresas. Mais informações em https://gshow.globo.com/.

Público conhecerá detalhes sobre a novela "Quanto Mais Vida, Melhor!" (Foto: João Miguel Júnior/Globo e Fábio Rocha/Globo)

NEP

Outra atração de "Vem aí", será a apresentação do Núcleo de Entretenimento e Produção (NEP). Essa é uma nova área da TV Liberal, funcionando como uma nova central de produção de conteúdos locais. O NEP iniciará suas atividades ainda no final de 2021 ou no mais tardar no começo de 2022, mas desde já provoca inovações na emissora, de vez que o programa "É do Pará" passa a compor no Entretenimento, ganhando maior liberdade temática e possibilitando novas ações de conteúdo. O novo "É do Pará" será apresentado também nesta quarta à noite.

O especial de fim de ano, "Sons do Pará", reunindo artistas do Pará, terá seu projeto apresentado no evento desta quarta-feira. O "Sons do Pará" será comandado pelas cantoras Valéria Paiva e Joelma.

Evento "Vem aí", da TV Liberal, reunirá atrações ao público para fim de 2021 e começo de 2022 (Divulgação)

O público também vai conhecer em detalhes o novo site de negócios da TV Liberal: negociostvliberal.com.br, funcionando especificamente para operações especiais e focado no mercado publicitário.