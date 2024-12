Por volta das 8h desta segunda-feira (23), o túnel do Entroncamento encontrava-se fechado nos sentidos de entrada e saída de Belém. A interdição causou um longo engarrafamento na rodovia BR-316. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a interdição no sentido de saída da capital paraense se deu devido a um alagamento dentro do túnel.

Ainda de acordo com o órgão de trânsito, no local há uma equipe de agentes de trânsito orientando o fluxo de veículos na entrada do túnel do Entroncamento, sentido saída de Belém.

Túnel do Entroncamento amanhece interditado nesta segunda-feira (23) por causa de alagamento Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal

Conforme imagens divulgadas em redes sociais, o alagamento do túnel persiste desde a noite do domingo (22), com interdição no sentido de entrada de Belém. A interdição está causando um enorme engarrafamento, que começa desde o viaduto do Coqueiro, conforme o aplicativo Waze.

A redação integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento do Departamento de Trânsito do Estado do Pará. Seguimos aguardando o retorno.

Constantes alagamentos

No último dia 11 de dezembro, passageiros e motoristas ficaram presos em um alagamento no túnel do Entroncamento, no sentido de saída de Belém. Equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Corpo de Bombeiros estiveram na área para resgatar os passageiros. Os militares utilizaram um bote e entre 15 a 20 pessoas foram resgatadas.