Tripulantes resgatados pela Marinha estão recebendo atendimento na UPA da Sacramenta, em Belém

Os seis tripulantes da embarcação Bom Jesus, resgatados pela Marinha em uma ilha entre os estados do Pará e Amapá, estão recebendo os primeiros atendimentos médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Sacramenta, em Belém. A informação foi divulgada, na madrugada desta quinta-feira (14), pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) fez o deslocamento dos pacientes do Hospital do 4° Distrito Naval até a UPA Sacramenta. A equipe médica que acompanha os pacientes informou que, apesar do quadro geral ser bom, eles estão bastante desidratados, já que estavam se alimentando apenas uma vez a cada três dias.

VEJA MAIS:

Ainda segundo a Sesma, os pacientes foram submetidos a exames, estão recebendo hidratação e seguirão sendo acompanhados pela equipe médica da unidade.