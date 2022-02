Três bairros de Belém estão sem água nesta quarta-feira (23); veja quais

Iniciou, nesta quarta-feira (23), às 22h, a suspensão do abastecimento de água em trechos de três bairros de Belém. São eles: Marco, Souza e Curió-Utinga, em Belém. A medida faz parte de mais uma etapa das obras de substituição das redes pluviais da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). O fornecimento retorna de forma gradativa, a partir das 12h, desta quinta-feira (24). Veja um dos comunicados da companhia, por meio das redes sociais.

De acordo com a Cosanpa, a medida visa avaliar o funcionamento de diferentes pressões. Esses testes são necessários para o pleno fornecimento, das áreas divididas por setor, chamada de Distritos de Medição e Controle (DMC). Dessa forma, se houver um vazamento será possível interromper o abastecimento apenas no trecho da rede danificada, sem interferir no abastecimento de outras áreas.?



VEJA MAIS:

[[(standard.Article) Governo deverá restaurar Caixa D´Água da Cosanpa em São Brás]]

Veja os trechos com o abastecimento interrompido hoje (23) e amanhã (24):

Tv. Mauriti entre Av. Duque de Caxias e Av Almirante Barroso

Tv. Barão do Triunfo entre Av. Duque de Caxias e Av Almirante Barroso

Tv. Angustura entre Av. Duque de Caxias e Av Almirante Barroso

Tv. Lomas Valentinas entre Av. Duque de Caxias e Av Almirante Barroso

Av. Duque de Caxias entre Tv. Mauriti e Tv. Lomas Valentinas

Av. Rômulo Maiorana entre Tv. Mauriti e Tv. Lomas Valentinas

Av. Almirante Barroso entre Tv. Mauriti e Tv. Lomas Valentinas

Passagem São Francisco entre Av. Duque de Caxias e Av. Rômulo Maiorana.