Imóvel está sem água há oito dias, após obra da Cosanpa, no bairro do Marco

Na última quinta-feira (10) alguns bairros de Belém ficaram sem água, entre eles, o bairro do Marco para realizar uma obra de troca de tubulações pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Mesmo após oito dias do fornecimento ser restabelecido no bairro, um imóvel situado na travessa Humaitá, esquina com a avenida João Paulo II continua sem água.

Moradora há três anos do imóvel alugado, Beatriz Ataíde revela que todas as noites, a partir das 23 horas, convivia com as interrupções no abastecimento, mas a situação de ficar sem água por dias ininterruptos é nova. Por isso, ela e o proprietário do andar de baixo do imóvel, Felipe Pamplona, acionaram a Cosanpa.

"Na semana passada a Cosanpa comunicou que os bairros ficariam sem água e o marco era um deles. Descobrimos que a água voltou em todas as casas, menos no nosso imóvel. Dormimos sem água na quinta e acordamos sem ela na sexta. Acessamos o chat da empresa para falar sobre a falta d'água. E disseram que a nossa residência realmente era a única que estava sem água no bairro, mesmo sem problema de pagamento. Por isso, iriam mandar uma equipe para religar a água e que levaria 48h. Mas só a partir de segunda, então ficamos quatro dias sem água", explicou a moradora.

Felipe Pamplona, proprietário do imóvel, conversou com os técnicos do local que disseram que, por mais que a frente do imóvel esteja situada na travessa Humaitá, a tubulação que fornece água está na João Paulo II, por isso outra equipe seria responsável. "Eles vieram duas vezes e disseram que não poderiam mexer, por causa que era responsabilidade de outra equipe de São Paulo. Hoje, outra equipe veio aqui e prometeu que uma segunda vem à tarde fazer o restabelecimento da água. Eu não vou esperar, vou na Cosanpa. A minha loja está prejudicada e no segundo andar a moradora também está, ela é a mais prejudica nesta situação. A loja ", argumentou, fechando a loja para se direcionar a companhia.Beatriz diz que quando a equipe da Cosanpa chegou ao local, os técnicos informaram que esqueceram de fazer a ligação na nova tubulação. Que provavelmente seria por falta de pagamento. Ao constatarem que não era o caso, outra equipe retornou ao local, mas ainda sem sucesso. "Disseram que esqueceram de fazer o religação na nossa casa, 'pularam' a nossa casa e provavelmente por dívida. Mas após ligarem para o proprietário descobriram que estava tudo certo. Então, a culpa foi deles. Eles vieram hoje (18) de manhã, e disseram que vem uma outra equipe de tarde, pra ligar a tarde. Eu não posso garantir que vai acontecer", comentou a jovem.

Beatriz conta que só conseguiu água para as atividades básicas, devido solidariedade do vizinho. (Thiago Gomes / O Liberal)

Beatriz conta que a mãe é professora e tem um cursinho particular em casa. Os alunos não podem usar o banheiro, nem lavar as mãos e isso a preocupa, por conta da pandemia. "Nós precisamos de água, conseguimos solucionar momentaneamente com a solidariedade do vizinho, que nos emprestou uma mangueira vindo da sua casa. Para encher o balde para tomar banho, lavar a louça e também jogar para dar descarga no banheiro. Se a água não voltar, vai ficar inviável minha mãe dar aula", concluiu.

Sobre a situação que se estende por oito dias, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou por meio de nota que uma equipe esteve no local informado e o abastecimento de água será normalizado ainda nesta sexta-feira (18). A Cosanpa esclareceu ainda que os outros dois imóveis citados, já estão com o fornecimento de água normalizado.