Trecho da avenida Alcindo Cacela será interditado e ônibus terão rota alterada neste domingo (25)

O trecho da avenida Alcindo Cacela, entre as ruas Engenheiro Fernando Guilhon e São Miguel, no bairro da Cremação, ficará temporariamente interditado neste domingo (25). O motivo é a solenidade em alusão aos 204 anos de fundação da Polícia Militar do Pará, que começa às 6h, na sede do Comando de Missões Especiais.

Os itinerários das linhas de ônibus que trafegam no trecho referido sofrerão desvio provisório, conforme determinou a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Confira como ficarão os itinerários

As linhas “Cremação II – Alcindo Cacela (114)” e “UFPA – Alcindo Cacela (308)”, no sentido bairro/centro, farão: Av. Alcindo Cacela, Tv. Padre Eutíquio, rua Eng. Fernando Guilhon, Tv. Quintino Bocaiuva, rua dos Mundurucus, Tv. 09 de Janeiro, a destino.

A linhas “Cremação I – Estrada Nova (113)” e “UFPA - Padre Eutíquio (307)”, no sentido centro/bairro, farão: Av. Alcindo Cacela, rua dos Pariquis, Tv. Quintino Bocaiuva, rua Eng. Fernando Guilhon, Tv. Dos Apinagés, Av. Alcindo Cacela, a destino.

A linha “Pedreira – Condor (229)”, no sentido bairro/centro, fará: Tv. dos Apinagés, Av. Alcindo Cacela, Tv. Padre Eutiquio, a destino.

A linha “Pedreira – Felipe Patroni (230)”, no sentido bairro/centro, fará: Tv. Castelo Branco, rua dos Pariquis, Tv. Padre Eutiquio, a destino.

A linha “E. Marex – Ver-o-Peso (631)”, fará: Tv. Dos Apinagés, rua Eng. Fernando Guilhon, Tv. Quintino Bocaiúva, rua Dos Mundurucus, Tv. 09 de Janeiro, a destino.