Tratamento para queimaduras no Pará: oxigênio 100% puro acelera a regeneração dos tecidos

Em pouco mais de 2 anos e meio, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) registrou 1.448 atendimentos de pessoas que sofreram queimaduras no Pará. Entre as técnicas inovadoras, destaca-se a medicina hiperbárica, um avanço tecnológico para o tratamento de feridas de difícil cicatrização. O procedimento utiliza oxigênio 100% puro para acelerar a regeneração dos tecidos e combater infecções bacterianas, beneficiando pacientes com queimaduras graves.

Conforme dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do HMUE registrou, no período de janeiro a abril de 2025, 191 atendimentos a pessoas com queimaduras. Em 2024, foram contabilizados 641 atendimentos. E, em 2023, 616 atendimentos desse tipo.

O HMUE é a referência exclusiva para o tratamento de queimaduras pelo SUS na região Norte, oferecendo leitos pediátricos e adultos, atendimento emergencial e ambulatorial, além de cirurgia plástica e acompanhamento multiprofissional.

Novidades em tratamento para queimaduras

As queimaduras são recorrentes no cotidiano das pessoas e podem causar desde danos leves até graves ao corpo. Os avanços na tecnologia médica e a disponibilidade de tratamento para a população ganharam destaque nos últimos meses no Brasil. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), órgão do Ministério da Saúde, recomendou, no dia 9 de maio, que o uso da membrana que envolve o feto para tratar queimaduras seja adotado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na ocasião, foi indormado que a decisão da pasta será publicada no Diário Oficial da União em 180 dias.

Parte da placenta, a membrana amniótica será coletada em partos cesarianos com autorização da mãe. O objetivo, segundo a proposta, é ter uma alternativa acessível e segura aos curativos convencionais, além de reabastecer os bancos de tecidos de pele humana, que hoje suprem apenas 40% da demanda por pele no Brasil. A tecnologia foi recebida sob caráter emergencial durante o acidente na Boate Kiss, em Porto Alegre, em 2013. À época, países onde a prática já era legalizada doaram membranas amnióticas à Santa Casa de Porto Alegre, que tratou os feridos.

Já no dia 21 de maio, o Plenário do Senado aprovou a garantia de tratamento integral no Sistema Único de Saúde (SUS) a vítimas de queimaduras (PL 4.558/2019). Do deputado Marreca Filho (PRD-MA), o projeto foi aprovado na forma de um substitutivo (texto alternativo) apresentado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Como foi modificada no Senado, a matéria retorna para nova análise da Câmara dos Deputados.

Serão assegurados às vítimas de queimaduras todos os meios necessários para a reabilitação física, estética, psíquica, educacional e profissional, com o propósito de inclusão na sociedade, com assistência integral no SUS. O projeto também garante a realização de avaliação de pessoas com sequelas de queimaduras a fim de determinar a existência e o grau de deficiência, como prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Em meio a essas novidades, a Sespa informou que os dados do HMUE não correspondem ao balanço geral de acidentes por queimaduras no Pará. E que atécnica de uso da membrana que envolve o feto para tratar queimaduras não é desenvolvida no Hospital Metropolitano.

Tratamento disponível no Hospital Metropolitano

Para o tratamento de queimaduras no HMUE, os pacientes têm à disposição alguns tipos de tratamento. “As indicações de tratamento são diversas, desde o tratamento com os curativos biológicos, assim como procedimentos cirúrgicos, sessão de hiperbárica, entre outros”, explica a coordenadora de enfermagem do CTQ, Nellyane Ferro.

A sessão hiperbárica trata de uma técnica avançada para o tratamento de feridas de difícil cicatrização que utiliza oxigênio 100% puro para acelerar a regeneração dos tecidos e combater infecções bacterianas.

Sobre a chegada do tratamento com a membrana que envolve o fetonos, a coordenadora de enfermagem do CTQ comenta que a tecnologia é nova, então seria difícil estipular uma data para entrar na rotina do atendimento. “O SUS pode utilizar essa membrana retirada no parto, porém é algo muito novo que não dá para estimar data para iniciar. Ainda estamos estudando a possibilidade de ser utilizado e para qual tipo de queimadura se aplicaria”, explica.

Queimaduras: informações gerais

As queimaduras são lesões que ocorrem na pele causadas por agentes externos. Elas são caracterizadas por inchaço, vermelhidão na pele, formação de bolhas, desprendimento das camadas da pele e, em casos graves, até choque. A dermatologista Daniela Rodrigues explica que as causas geralmente são “excesso de calor ou de frio, contato com produto químico, eletricidade ou radiação”, afirma.

As queimaduras podem ser de até três graus e cada tipo impacta a pele de forma diferente. “A queimadura de 1º grau se restringe à epiderme, que é a camada mais superficial da pele. A de 2º grau, em que há a formação de bolhas, já atinge a derme, que é a camada que fica abaixo da epiderme. A de 3º grau é a mais profunda, que pode afetar os tecidos subjacentes, músculos e até os ossos”, explica a dermatologista.

A respeito da recuperação, a pele demora os seguintes tempos: 3 a 7 dias para se recuperar da queimadura de 1º grau; 2 a 4 semanas no caso de 2º grau; e a de 3º grau pode levar meses.

Em caso de queimadura, a pessoa pode resfriar a área afetada, retirar acessórios, como anéis e pulseiras, proteger a pele queimada e procurar um clínico geral ou um dermatologista.

Muitas pessoas recorrem a métodos não indicados que podem agravar o problema. “O certo é entrar com uma medicação específica para queimadura que, geralmente, precisa de receita médica. Borra de café, pasta de dente e pomadas sem orientação médica”, orienta Daniela Rodrigues.