Transporte público de Belém passa por período mais difícil da história, dizem empresas de ônibus

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informou que o sistema de transporte público de Belém e Região Metropolitana, em decorrência da pandemia, passa pelo período mais difícil da sua história. "Neste momento delicado, a frota de ônibus segue sempre superior à demanda, com reforço nas linhas de maior necessidade, mesmo com um grande aumento de todos os seus custos”, afirmou.

É que os rodoviários de Belém estiveram reunidos em assembleia no final da tarde desta sexta-feira (21), para avaliar a proposta das empresas de transporte público na campanha salarial da categoria. Caso não cheguem a um consenso junto ao Setransbel até o dia 26, o comando de negociação alerta que as atividades poderão ser suspensas já no dia 27.

Ainda segundo o Setransbel, o diesel está 25% mais caro, a quantidade de passageiros transportados está a 65% do normal. Desde março de 2020, período inicial da pandemia, afirmou ainda o sindicato, houve uma considerável queda na única fonte de receita das empresas, decorrente do pagamento da tarifa pelos passageiros, "que, em Belém, é uma das menores do País, está defasada há 24 meses e não incluiu o último reajuste concedido aos rodoviários em 2019".

Na situação atual, sem retomada de demanda, apoio para minimizar os efeitos da pandemia sobre o transporte e revisão da tarifa, a possibilidade de reajuste de salário é prejudicada, diz ainda o Setransbel. Por fim, o sindicato afirmou que as empresas seguem procurando alternativas junto ao sindicato profissional. "A proposta é suspender as negociações por seis meses, a fim de aguardar os efeitos da pandemia amenizarem. Neste período, todas as cláusulas sociais e econômicas seriam mantidas", concluiu.