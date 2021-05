Rodoviários de Belém anunciam que poderão paralisar atividades no dia 27

Rodoviários de Belém estiveram reunidos em assembleia no final da tarde desta sexta-feira (21), para avaliar a proposta das empresas de transporte público na campanha salarial da categoria. Caso não cheguem a um consenso junto ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) até o dia 26, o comando de negociação alerta que as atividades poderão ser suspensas já no dia 27.

"Não é nossa intenção deflagrar uma greve e pra isso vamos continuar buscando a negociação junto às empresas, já que tivemos muitas perdas desde o ano passado. Os trabalhadores é que vão decidir se aceitam ou não a proposta apresentada pela patronal", adiantou o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Belém, Altair Brandão.

A reunião desta sexta-feira, segundo ele, serviu para que os rodoviários fossem informados acerca das negociações que vem sendo feitas com as empresas. Um dos pontos que representa um entrave para o acordo, diz Altair, é o fato das empresas defenderem a suspensão das tratativas sobre o reajuste salarial por seis meses ou até o final da pademia, sem manter o repasse de recursos do auxílio-clínica e do centro de formação do sindicato dos rodoviários.

A categoria decidiu que irá aguardar por uma nova proposta do Setransbel até a quarta-feira (26), para então se posicionar sobre o assunto. Caso as condições da patronal não sejam aceitas e o impasse continue, os rodoviários entrarão em greve a partir da zero hora de quinta-feira (27).

O mesmo procedimento na campanha salarial é adotado pelo Sindicato dos Rodoviários de Ananindeua e Marituba.

A Redação Integrada de O Liberal aguarda por uma posição do Setransbel sobre o assunto.