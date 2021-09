Trânsito na José Malcher segue interrompido para retirada de árvore

Após a queda de uma árvore, na avenida Governador José Malcher, próximo à travessa 14 de Março, o trânsito segue interrompido. O fluxo de veículos é grande e já há lentidão no local. A Superintendência Execiutiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) segue orientando os condutores a evitar a área e reordenando o tráfego.

A médica e cirurgiã Raissa Norat foi a vítima da queda do vegetal, na madruigada desta quarta-feira (15). Ela foi socorrida com vida e o carro já foi retirado da via. Resta apenas a retirada da árvore da pista.

SeMOB Informa🚧:Av. Gov. José Malcher com 14 de Março encontra-se totalmente fechada devido a queda de uma árvore. Estamos com equipes no local para orientar a fluidez. Quem puder evite à área pic.twitter.com/cNp6Ad7pAz — SeMOB - Belém (@SeMOB_Bel) September 15, 2021

A Redação Integrada de O Liberal segue apurando informações sobre o estado de saúde da médica.