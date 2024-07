Trânsito na BR-316 tem fluxo tranquilo de carros sem sinais de engarrafamento

Na tarde deste domingo (28), muitos veranistas retornam para a capital paraense após curtirem o último fim de semana de julho. Com é grande número de pessoas retornando à cidade é possível que ocorrem alguns pontos de engarrafamentos na BR-316.

No início da tarde de hoje, no KM 17, em Marituba, Região Metropolitana de Belém, o fluxo de veículos ainda era pequeno, porém, de acordo com o agente do Detran (Departamento de Trânsito do Estado do Pará), Mauro Moura, é possível que em algumas horas o trânsito fique mais lento, devido a maior quantidade de veículos na via.

“Desde as primeiras horas da tarde, o trânsito flui tranquilo. A tendência é aumentar por volta das 17h. Até o momento não tivemos ocorrência”, disse o agente.