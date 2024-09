Trânsito em Belém: grandes mudanças são previstas para além da COP 30, diz Semob

Desde o último dia 18 até quarta-feira (25 de setembro), é celebrada a Semana Nacional do Trânsito, em homenagem à criação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em Belém, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) chama atenção para a data e também revela planos e projetos para a melhoria da mobilidade na capital paraense, tendo em vista a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, prevista para 2025. Os benefícios, destaca a Semob, são para além da COP 30, ficando como um legado para a população. Entre os projetos, destaca-se o incremento de mais de 400 ônibus isentos ou de baixa emissão de poluentes, além da ampliação e integração do transporte feito com bicicleta.

A superintendente da Semob, Ana Valéria Borges, caracteriza Belém como uma cidade em transição, que vem sendo transformada, pelo menos nas últimas duas décadas, em um novo modelo de planejamento urbano, mais centrado no cidadão:

"Agora nós temos um modelo de planejamento urbano integrado, no qual você tenta agregar diversas políticas, como de habitação, de uso do solo, de transporte, para uma nova realidade de cidade que procura o bem-estar do cidadão. Um exemplo clássico disso é a Romulo Maiorana, que tem um desenho de via que cria espaço para o cidadão, com duas faixas, numa velocidade máxima de até 40 km".

Modelo de planejamento urbano para a COP 30 e depois do evento em Belém tem como alvo central o cidadão, à exemplo da requalificação da av. Romulo Maiorana. (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Ana Valéria destaca que a cidade tem crescido e descentralizado, com de novos espaços de uso comum, o que tem transformado a mobilidade da população: apesar de, ainda hoje, o ônibus ocupar o primeiro lugar como veículo mais utilizado, o aumento do uso de carros particulares e o incremento do sistema de transporte complementar (moto táxis, vans, microonibus) tem sido significativo. Por outro lado, outro fenômeno chama atenção, que é a crescente escolha pelas bicicletas e pela caminhada:

"Quando a gente fala nisso, a gente tem que falar também dos modais. O modal rodoviário é o veículo, o carro, o ônibus, o caminhão... Mas eu tenho o modal cicloviário que vem crescendo nos últimos 20 anos. Assim como no caso dos pedestres. O número de pessoas que passaram a usar a caminhada como um meio de deslocamento também aumentou. É algo que já vem crescendo, na visão dos estudiosos, nos últimos 20 anos. Uma das motivações para isso é a capacidade de pagamento da população, então mais pessoas têm usado a caminhada como forma integral ou parcial de deslocamento".

Diante da dinâmica urbana, Ana Valéria Borges enfatiza que a superintendência tem planos para atender à nova realidade de Belém e proporcionar ao público mais fluidez e melhor qualidade de vida.

Projetos de Mobilidade para (além da) COP 30

Frota Municipal

Com recursos do Tesouro Municipal, de operações de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do PAC Mobilidade, a Semob já adquiriu 30 ônibus elétricos e está em fase interna de preparação do processo de licitação de 183 ônibus à diesel com baixa emissão de poluentes, totalizando 213 ônibus, todos dotados de ar-condicionado e wi-fi.

Os primeiros equipamentos elétricos já se encontram em Belém e estão em fase de testes dos ônibus no corredor expresso, das viagens com passageiros e da linha expressa na canaleta do BRT, conectando os terminais Mangueirão e São Brás. Os testes com passageiros foram iniciados na sexta-feira, dia 13.

Aquisição de 300 ônibus

A iniciativa é resultado de um acordo judicial entre a Prefeitura Municipal de Belém, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Belém (Setransbel) e Governo do Estado, que tem o objetivo de reforçar a frota da cidade, das linhas convencionais e do BRT de Belém.

Os novos ônibus possuem tecnologia que estabelece limites máximos de emissão de gases poluentes, ar condicionado e wi-fi, além de elevador. As primeiras unidades já foram entregues às empresas, num total de 51 ônibus, que devem passar por processo de regularização dos órgãos competentes, assim como por vistoria.

Capital paraense deve ganhar novos ônibus menos poluentes e até totalmente livre de emissão de gases, como no caso dos elétricos. (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

BRS na avenida Júlio César

A avenida Júlio César começou a passar por obras de intervenção para reurbanização da via, com ciclofaixas, calçadas com piso tátil e projeto de iluminação e recapeamento asfáltico completo. As obras incluem também a implantação de um BRS (Bus Rapid System), um sistema que consiste em faixas rápidas de ônibus.

Corredor cultural

O projeto tem o objetivo de transformar o cenário urbano da cidade agregando arte e cultura às estruturas do sistema BRT, transformando esses espaços em galerias a céu aberto. O corredor cultural, iniciado em parceria com artistas locais e com a empresa Equatorial Energia, será realizado nos terminais BRT São Brás, Mangueirão e Maracacuera.

Caminhos fluviais

A Prefeitura de Belém firmou um convênio com o Governo da Espanha, por meio da LAIF City Life (Latin America Investment Facility), para a elaboração de estudos e projetos para a criação de uma linha fluvial para interligar o Ver-o-Peso aos distritos de Icoaraci e Mosqueiro (linha Ver-o-Peso - Icoaraci - Mosqueiro).

O projeto é uma iniciativa do Governo da Espanha e da União Européia, por meio da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), e também visa realizar a adequação dos terminais já existentes em Mosqueiro e Icoaraci, além da construção de um terminal no Ver-o-Peso.

Como forma de incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, a Semob deve implantar paraciclos e bicicletários em locais próximos à ciclorrotas, ciclovias e ciclofaixas. (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Rede cicloviária

Investimento na ampliação da malha cicloviária da cidade para garantir maior segurança ao ciclista e promovendo a interligação das faixas exclusivas. Nesta gestão, já houve um incremento de 50,4 km de malha cicloviária (ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota), totalizando, até julho de 2024, 163,54 km de malha cicloviária. Essa extensão coloca Belém entre as 10 capitais com maior malha cicloviária do país, segundo a Aliança Bike – Associação Brasileira do Setor de Bicicletas.

Integração bike/ônibus

Ainda quanto a melhoria na mobilidade e como forma de incentivar o uso da bicicleta, como meio de transporte, proporcionando mais humanidade, saúde e qualidade de vida, a Semob trabalha para implantar paraciclos e bicicletários em locais próximos à ciclorrotas, ciclovias e ciclofaixas, bem como próximo a pólos geradores de tráfego, como terminais e estações do BRT, empreendimentos, parques e praças.

Projeto compartilhamento de bicicletas

Projeto de Mobilidade urbana em parceria público e privada, para inserção do modal bicicleta contando com 38 estações de bicicletas compartilhadas. O projeto está em fase de finalização de documentação. Em diligência interna na Semob.

Obras para a RMB

Abrangendo a Grande Belém, o Governo do Estado também prepara obras para melhorar a mobilidade urbana até a COP 30. O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) informa que a maior delas é o BRT Metropolitano, um sistema integrado de transporte de passageiros que visa reduzir o tempo de viagem até o centro de Belém, com ônibus modernos que poluem menos. A obra inclui a reestruturação dos 10.8km da rodovia, sistema de drenagem, terminais, ciclovias, passarelas e outras melhorias.

Também estão em construção dois novos viadutos na rodovia BR-316, nos cruzamentos com a Alça Viária e com a Independência. Outros dois na avenida Mário Covas, nos cruzamentos com as avenidas Três Corações e Independência. E um quinto viaduto em construção na interseção das avenidas João Paulo II com a Dr. Freitas. O objetivo é criar corredores alternativos para integrar o tráfego de veículos na região metropolitana de Belém.