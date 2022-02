Trânsito: chuva e saída da Grande Belém geram longo engarrafamento na BR-316

A saída da Grande Belém pela BR-316, na tarde desta sexta-feira (25/02), vai demandar paciência e cuidado de motoristas e passageiros. O fluxo intenso de veículos causou um longo congestionamento que se forma a partir de Ananindeua. A chuva forte também causou ainda mais lentidão com o aguaceiro na pista.

O rio Uribóca transbordou mais uma vez e deixou o trânsito ainda mais lento do que o normal, justamente no dia de saída da Grande Belém (Filipe Bispo / O Liberal)

Para deixar as coisas mais complicadas, houve transbordamento do rio Uribóca, no limite entre Ananindeua e Marituba, aumentando a extensão da lentidão que já passa de 10 quilômetros.

Matéria em atualização, acompanhe!

VEJA MAIS