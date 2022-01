Tráfego de veículos entre Belém e Outeiro é restabelecido após acidente

Nesta segunda-feira (17), após um acidente com uma balsa que transportava madeira atingir um dos pilares da ponte do distrito de Outeiro no início da manhã, o tráfego de veículos foi restabelecido na travessia. As informações são da Agência Pará. Uma vistoria técnica para elaboração do laudo vai apontar as causas e os danos na ponte do Outeiro que provocou a queda de um dos seus pilares de sustentação da estrutura.

No final da manhã, um ferryboat, com capacidade para 600 passageiros e 75 carros por viagem, começou a operar transportando pedestres e veículos. A travessia ocorrerá 24 horas por dia, gratuitamente, com saída do Porto da Sétima rua de Icoaraci e chegada no porto da Brasília em Outeiro.

