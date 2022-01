Governo do Estado e Prefeitura de Belém iniciam trabalho para analisar ponte de Outeiro

O Governo do Estado e a Prefeitura de Belém vão atuar em conjunto no trabalho de análise das condições da ponte de Outeiro. Um dos pilares foi derrubado após uma balsa colidir com a estrutura. Uma grande rachadura pode ser vista no asfalto e o trânsito foi totalmente interrompido.

"Vamos fazer um trabalho conjunto e convocamos especialistas para fazer o levantantamento. Preventivamente interrompemos o trânsito e a Agência Distrital de Outeiro já está encaminhando soluções de transporte para a população", informou o coordenador operacional da Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) informaram que veículos pesados estão sendo desviados na rotatória antes da ponte para retornar. O trabalho ainda está no início e muitas informações e situações estão sob análise. Acompanhe!