Trânsito no Ver-o-Peso é liberado após manifestação de peixeiros

O acesso ao complexo do Ver-o-Peso já está liberado. Trabalhadores do setor de pescado fizeram um ato, na manhã desta sexta-feira (17), devido à queda nas vendas de peixes, mariscos e frutos do mar. A causa é o temor gerado pelos recentes casos da ainda pouco compreendida síndrome de Haff, doença vulgarmente chamada de "urina preta".

Quem se dirigia à área precisou desviar o curso para a avenida Presidente Vargas. Mas com o fim do ato, acesso ao complexo vai ser normalizado e o fluxo de veículos deve demorar um pouco até ficar mais estável. Há agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) orientando o tráfego.

Outras áreas do centro histórico e comercial de Belém estão livres. A manifestação ocupa apenas a área da Pedra do Peixe. A avenida Portugal e áreas de entorno do palácio Antônio Lemos e Catedral Metropolitana de Belém não têm vias obstruídas.