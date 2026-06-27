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Torcedores do Remo fazem doação de sangue para reforçar estoques do Hemopa

Campanha realizada neste sábado (27) busca manter os estoques do hemocentro abastecidos durante o período de férias escolares

O Liberal
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Servidores do Ophir Loyola e da Fundação Hemopa, ao lado do presidente do Remo, Tonhão, e dos mascotes da torcida azulina, durante a campanha deste sábado (27) (Jeferson Höenisch / Ascom HOL)

Torcedores do Remo participaram de uma mobilização para doação de sangue na manhã deste sábado (27), em Belém. A ação voluntária, batizada de "Dia do Sangue Azul", foi organizada pela Agência Transfusional do Hospital Ophir Loyola (HOL) em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). O objetivo principal da iniciativa é abastecer os estoques de hemocomponentes, que costumam registrar queda no número de doadores durante o período de férias escolares.  

A programação teve início com um café da manhã na sede da torcida azulina. Logo em seguida, os voluntários se deslocaram até a sede da Fundação Hemopa para efetuar a coleta das bolsas. A mobilização deste sábado dá continuidade a um cronograma iniciado ao longo da semana, que também envolveu a torcida do Paysandu em uma corrente solidária conjunta para atender a rede de saúde.  

O Hospital Ophir Loyola é uma unidade de referência em atendimentos de alta complexidade nas especialidades de oncologia, nefrologia, neurologia e transplantes. Devido ao perfil dos tratamentos e cirurgias de alta complexidade efetuados na instituição, a demanda por bolsas de sangue é permanente para assegurar a assistência aos pacientes internados.  

Saiba como a ação dos voluntários impacta o atendimento hospitalar

Entre as voluntárias que compareceram à coleta estava Isamara Santos, de 28 anos, que trabalha na Divisão de Diagnóstico por Imagem (DDI) do HOL.

"É gratificante saber que posso doar para ajudar as pessoas. Como servidora do Ophir, vejo a luta diária dos pacientes e sabemos a importância da doação de sangue", declarou.  

image Isamara Santos, 28, torcedora do Remo e servidora do Ophir Loyola (Jeferson Höenisch / Ascom HOL)

O torcedor Gleidson Miranda, de 34 anos, que realiza doações regulares desde os 18 anos e também possui cadastro para doação de medula óssea, ressaltou o papel social do engajamento coletivo.

"É uma sensação muito boa. É gratificante saber que vou ajudar as pessoas com uma bolsa de sangue. E, enquanto membro da torcida do Remo, é uma forma de a população ter um olhar diferente para a gente", avaliou.  

image Gleidson Miranda, 34, é doador de sangue desde os 18 anos e também é cadastrado como doador de medula óssea (Jeferson Höenisch / Ascom HOL)

Entenda a importância das parcerias institucionais com os clubes

A manutenção do fluxo de doadores é considerada estratégica pelas equipes de saúde para evitar a vulnerabilidade do hemocentro nos meses de férias. A assistente social da Agência Transfusional do HOL, Rita Camecram, reforçou a necessidade das ações integradas.

"É importante firmar parcerias como essa para aumentar o estoque de sangue, haja vista a diminuição das doações nesta época do ano. Movimentos como esse nos ajudam a abastecer o hemocentro", explicou.

O presidente do Clube do Remo, Tonhão, acompanhou a mobilização junto com o mascote oficial do clube. O dirigente destacou o compromisso da agremiação com as demandas da comunidade.

"O Remo está sempre preocupado com esse lado social. Mais um ano estamos aqui, colaborando junto com a nossa torcida para ampliar o número de doadores e ajudar cada vez mais a nossa comunidade", concluiu.  

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