Torcedores comemoram vitória do Brasil e sonham com o hexa

Os torcedores paraenses comemoraram muito a vitória do Brasil contra o Japão pela vitória de virada por 2 a 1. No Mercado de São Brás, em Belém, centenas de torcedores se reuniram para assistir o jogo em grupo. A torcida da capital paraense está confiante que o sexto título será conquistado pela Seleção Brasileira.

Os irmãos Rafaela Frazão, de 28 anos, e Abraão Frazão, de 26 anos, deram sorte para o Brasil no dia do seu aniversário. Eles comemoram juntos mais um ano de vida nesta segunda-feira (29/06), com direito a bolo. O melhor presente foi a vitória do Brasil. “Fiquei muito nervoso. A gente está fazendo aniversário hoje, já ia comemorar e a vitória veio. Ela acertou o placar 2 a 1 e vamos comemorar hoje no Mercado”, falou o motorista Abraão.

Os irmãos pés-quentes estão confiantes no hexa do Brasil vem na Copa do Mundo deste ano. "Estou bem realizada com a vitória, porque já estava na expectativa. Eu acertei no placar e eu acredito que o hexa vem nesse ano”, enfatizou a pedagoga Rafaela. “Se não tiver emoção, não é o Brasil”, completou.

Torcedores do Brasil O estudante de Odontologia Samuel Soares, de 27 anos, torceu muito pelo Brasil em um jogo dramático. (Thiago Gomes / O Liberal) Torcida foi à loucura com o segundo gol do Brasil, no Mercado de São Brás, em Belém. (Thiago Gomes / O Liberal) Torcedores sofreram com momentos de tensão do Brasil contra o Japão. (Thiago Gomes / O Liberal) Vitória do Brasil levou alegria à torcida belenense no Mercado de São Brás. (Thiago Gomes / O Liberal) Emoção com muitos gritos marcaram a vitória do Brasil. (Thiago Gomes / O Liberal)

No placar final, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O Japão abriu o marcador no primeiro tempo, e a Seleção Brasileira empatou na etapa final com gol de Casemiro. A virada foi confirmada com o gol de Gabriel Martinelli, garantindo a classificação do Brasil.

O estudante de Odontologia Samuel Soares, de 27 anos, estava vibrando ao final do jogo enrolado com a bandeira do Brasil. Samuel assistiu o jogo em um dos salões do Mercado de São Brás, no momento do segundo gol, o estudante se jogou o chão de tanta emoção.

“O meu coração está quase saindo pela boca. Eu caí no chão no momento. Ninguém esperava. Estava uma prorrogação com um jogo bem tenso, bola não queria entrar, mas felizmente conseguimos a vitória. E daqui para diante espero que seja mais calmo e a gente vai conseguir passar de fase nos próximos jogos”, contou.

Para Samuel, o Brasil vem melhorando e vai chegar ao hexa. “O primeiro jogo tem toda a questão do nervosismo, mas agora o time já está se encaixando melhor e vai melhorando com o passar do tempo vai só melhorar”, avalia.