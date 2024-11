'Todos os bens que temos pertencem à Deus', diz padre Pighin na homilia deste domingo (10)

Na homilia deste domingo (10), o padre Cláudio Pighin, responsável pelas missas na sede do Grupo Liberal, falou sobre o alerta de Jesus aos discípulos em relação à hipocrisia dos escribas, que eram os teólogos de sua época e também sobre a importância de fazer doações.

Segundo Pighim, Jesus dá orientações práticas de como reconhecer os escribas. "Eles fazem questão de andar com amplas túnicas, de serem cumprimentados nas praças, isto é, se diferenciar dos outros e mostrar que a relação especial que eles tem com Deus, os põe acima do povo".

O Padre faz um alerta sobre se apropriar da palavra de Deus para se promover. "Essas pessoas segundo Jesus, serão julgadas com mais rigor. Existem entre nós essas atitudes, tentar fazer uma experiência religiosa através da exterioridade, do aparecer, se aproveitar da palavra de Deus para ter proveito, para se promover social, política e religiosamente. Jesus não tem dúvida de criticar essas pessoas "importantes", afirma.O religioso também fala sobre quando Jesus estava sentado de frente para o cofre do templo e observava como o povo oferecia a esmola. "Essa doação era muito importante, porque era destinada para a manutenção do templo, sustentamento do clero, manutenção do culto e para ajudar os pobres. Esses pobres eram os órfãos e as viúvas", diz."Jesus nos ensina como se deve compartilhar nossa vida para fazer a vontade de Deus. Dar a esmola é uma maneira de reconhecer que todos os bens que temos pertencem á Deus e que nos somos simples administradores desses bens", finaliza o padre.