Termo quer garantir melhores condições de vida e infraestrutura aos trabalhadores de feiras e mercados de Belém

Como parte da programação dos 405 anos de existência da cidade de Belém, capital paraense, na manhã desta terça-feira (12), o governador do Estado, Helder Barbalho, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e Manuel Rendeiro, popularmente conhecido como “Didi do Ver-o-Peso”, que é presidente do Instituto Ver-o-Peso, assinaram um Termo de Cooperação Técnica, no Solar da Beira, na avenida Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina.

“Didi do Ver-o-Peso” considera a assinatura do documento uma grande conquista, que visa beneficiar não somente os feirantes Ver-o-Peso, mas também trabalhadores de feiras e mercados da cidade e em diversos pontos, que vão desde a saúde, passando pelas condições de trabalho e até moradia.

“À elaboração do documento foi levada em consideração pesquisa socioeconômica feita durante seis meses antes da pandemia pelo Instituto em dez maiores feiras da cidade. Fizemos inclusive visitas nas casas dos trabalhadores. Entregamos esse diagnóstico nas mãos do governador. Nele constam as necessidade dos trabalhadores de feiras e mercados de Belém”, frisa.

A principal delas é o atendimento à saúde com a realização de exames. “Pois, a partir disso, o trabalhador pode tirar a carteira de manipulação de alimentos. Seguida pela condição da venda com equipamentos e objetos inadequados nas bancas como fogão, panelas, balanças, prosdócimos e outros. Precisamos que eles sejam trocados. Depois envolve a questão da moradia, já que muitos não têm onde viver. Então, esperamos que tudo isso venha nos beneficiar e não podíamos passar com essa data em branco”, afirma “Didi do Ver-o-Peso”, lugar que soma cerca de 1,1 mil trabalhadores.

“Didi do Ver-o-Peso” informa ainda que, na tarde desta quarta-feira (13), o governo do estado entrega 30 Cartões Reforma para feirantes, na Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves (Centur), em Nazaré.