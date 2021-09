Terminal Rodoviário de Belém tem movimento tranquilo neste sábado (4)

Neste sábado (4), quem procurou o Terminal Rodoviário de Belém até meados desta manhã, encontrou o local tranquilo, com cadeiras vazias e baixa movimentação para um feirado prolongado de 7 de setembro, que ocorre na terça-feira.

Júlio Paixão está viajando para Teresina, no Piauí a trabalho, mas diz que vai aproveitar o feriado lá. "Para onde eu vou, vou a trabalho e onde vou ficar não tem praia. Mas vai dar para aproveitar o feriado sim, para descansar um pouco, depois retornar ao trabalho e voltar a Belém em 15 dias", explica.

A movimentação no terminal não foi só de saída de Belém, muitas pessoas chegaram a cidade para passar o feriado com familiares e amigos. É o caso da química Nara Santo, que mora em São Luís, no Maranhão, e junto com os pais veio a Belém para conhecer melhor a cidade e rever os parentes.

"A gente estava planejando essa viagem faz tempo. E queríamos fugir da agonia de são Luís. A programação é conhecer a Basílica, Mangal das Garças, ir ao Combu e também a Mosqueiro", comenta. "Eu vou aproveitar bastante, o feriado todo até dia 8, porque na quarta feira é feriado em São Luís. Vou aproveitar bastante, comer bem e voltar na quinta", ressalta.

A expectativa da Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (SINART) para este final de semana é que 25.200 passageiros embarquem no terminal. Em relação ao ano passado, primeiro ano de pandemia de covid-19, houve um aumento de 40%.

Os destinos mais procurados de viagens dentro do Estado são Mosqueiro, Bragança, Marudá, Salinas, Vigia, Colares, Abaetetuba. Já os mais procurados para fora do Estado são: São Luís (MA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Natal (RN).