Terminal Hidroviário de Icoaraci recebe vistoria de Igor Normando antes da entrega oficial

O prefeito de Belém, Igor Normando, informou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (6), que esteve fiscalizando as obras do novo Terminal Hidroviário de Icoaraci, acompanhado do deputado federal José Priante (MDB-PA). A inauguração do espaço está marcada para a próxima quarta-feira (8), data em que o distrito completa 156 anos. Segundo o prefeito, as comemorações de entrega do terminal estão previstas para começar às 9h.

Durante a vistoria, Igor destacou a importância da obra para a mobilidade e o desenvolvimento econômico da região. “Uma obra fundamental não só para melhorar o escoamento da produção, mas, sobretudo, nosso turismo e todo o ir e vir da população”, afirmou.

O deputado Priante também ressaltou o impacto positivo do novo terminal para o setor portuário e turístico. “Um aporte de atracação para cruzeiros internacionais e nacionais”, disse.

A construção do terminal é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Belém, o Governo Federal e o Governo do Pará, visando fortalecer a infraestrutura hidroviária e incentivar o turismo no distrito de Icoaraci.