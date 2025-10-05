Usina da Paz em construção em Icoaraci vai ampliar oportunidades e garantir mais qualidade de vida

A comunidade do distrito de Icoaraci se prepara para receber, em breve, a nova Usina da Paz da capital paraense. A unidade está em fase final de construção, com mais de 99% dos serviços já concluídos, e será entregue ainda neste semestre pelo Governo do Pará, ampliando a rede de equipamentos sociais que já beneficia milhares de famílias na Região Metropolitana de Belém e no interior do Estado.

Para os moradores da tradicional “Vila Sorriso”, as expectativas são altas para a chegada da Usina da Paz, como afirma a vendedora Maria de Fátima Farias, de 60 anos. “A expectativa da gente é muito grande, principalmente para as nossas crianças que precisam muito dos esportes e da educação. Estou ansiosa também para os cursos de gastronomia, para aprimorar meus conhecimentos nesta área, já que trabalho com a venda de café com tapioca”, contou a moradora do bairro do Cruzeiro.

A dona de casa Thelma Suely, 54 anos, espera que os cursos de capacitação profissional possam mudar a realidade da comunidade. “Eu já ouvi falar muito bem da Usina e estou achando ótimo ter um investimento como esse aqui nessa região. Pretendo conhecer o projeto e poder participar dos cursos que serão oferecidos”, disse Thelma.

Infraestrutura

Localizada na Travessa do Cruzeiro, a Usina da Paz possui uma estrutura moderna e totalmente equipada, que oferecerá mais de 70 serviços gratuitos nas áreas de cidadania, esporte, lazer, cultura, capacitação profissional e saúde, fortalecendo as políticas públicas voltadas à inclusão e à transformação social.

O complexo terá salas estruturadas para a emissão de documentos e atendimentos de saúde, bibliotecas, salas de estudo, salas de informática, sala de gastronomia, salas para cursos de qualificação profissional, além de espaços como teatro, praça multicultural para eventos, oficina, piscina, complexo poliesportivo, quadra de areia, academia ao ar livre e playground infantil.

TerPaz

O projeto das Usinas da Paz integra o programa Territórios Pela Paz (TerPaz), que busca promover cidadania e oportunidades em áreas de maior vulnerabilidade social. Em Icoaraci, a expectativa é de que milhares de moradores sejam diretamente atendidos e beneficiados.

“A UsiPaz de Icoaraci representa mais um espaço de transformação social. Estamos chegando perto de entregar à população uma estrutura que vai acolher, oferecer serviços essenciais e abrir caminhos para que crianças, jovens, adultos e idosos tenham mais oportunidades e qualidade de vida. É um projeto pensado para fortalecer a cidadania e garantir inclusão”, afirmou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.

Atualmente, 17 Usinas estão em pleno funcionamento, na capital (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui e Cabanagem) e nos municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Capanema, Moju, Bragança, Abaetetuba, Tucuruí, Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Futuras unidades

Novas Usinas da Paz seguem em construção em municípios de diferentes regiões do Pará. O objetivo é expandir o projeto para municípios do interior, levando a mesma estrutura de cidadania e oportunidades para mais cidades paraenses.

Além de Icoaraci, novas unidades do maior complexo de cidadania da América Latina seguem em construção nas cidades de Altamira, Cametá, Paragominas, Santa Izabel do Pará, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Parauapebas (segunda Usina), Óbidos, Salinópolis, Tomé-Açu e São Félix do Xingu.