Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Usina da Paz em construção em Icoaraci vai ampliar oportunidades e garantir mais qualidade de vida

Nova unidade está com mais de 99% dos serviços já concluídos. Entrega pelo Governo do Estado está prevista para este semestre

Agência Pará

A comunidade do distrito de Icoaraci se prepara para receber, em breve, a nova Usina da Paz da capital paraense. A unidade está em fase final de construção, com mais de 99% dos serviços já concluídos, e será entregue ainda neste semestre pelo Governo do Pará, ampliando a rede de equipamentos sociais que já beneficia milhares de famílias na Região Metropolitana de Belém e no interior do Estado.

Para os moradores da tradicional “Vila Sorriso”, as expectativas são altas para a chegada da Usina da Paz, como afirma a vendedora Maria de Fátima Farias, de 60 anos. “A expectativa da gente é muito grande, principalmente para as nossas crianças que precisam muito dos esportes e da educação. Estou ansiosa também para os cursos de gastronomia, para aprimorar meus conhecimentos nesta área, já que trabalho com a venda de café com tapioca”, contou a moradora do bairro do Cruzeiro.

A dona de casa Thelma Suely, 54 anos, espera que os cursos de capacitação profissional possam mudar a realidade da comunidade. “Eu já ouvi falar muito bem da Usina e estou achando ótimo ter um investimento como esse aqui nessa região. Pretendo conhecer o projeto e poder participar dos cursos que serão oferecidos”, disse Thelma.  

Infraestrutura

Localizada na Travessa do Cruzeiro, a Usina da Paz possui uma estrutura moderna e totalmente equipada, que oferecerá mais de 70 serviços gratuitos nas áreas de cidadania, esporte, lazer, cultura, capacitação profissional e saúde, fortalecendo as políticas públicas voltadas à inclusão e à transformação social.

O complexo terá salas estruturadas para a emissão de documentos e atendimentos de saúde, bibliotecas, salas de estudo, salas de informática, sala de gastronomia, salas para cursos de qualificação profissional, além de espaços como teatro, praça multicultural para eventos, oficina, piscina, complexo poliesportivo, quadra de areia, academia ao ar livre e playground infantil.  

TerPaz 

O projeto das Usinas da Paz integra o programa Territórios Pela Paz (TerPaz), que busca promover cidadania e oportunidades em áreas de maior vulnerabilidade social. Em Icoaraci, a expectativa é de que milhares de moradores sejam diretamente atendidos e beneficiados.

“A UsiPaz de Icoaraci representa mais um espaço de transformação social. Estamos chegando perto de entregar à população uma estrutura que vai acolher, oferecer serviços essenciais e abrir caminhos para que crianças, jovens, adultos e idosos tenham mais oportunidades e qualidade de vida. É um projeto pensado para fortalecer a cidadania e garantir inclusão”, afirmou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.

Atualmente, 17 Usinas estão em pleno funcionamento, na capital (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui e Cabanagem) e nos municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Capanema, Moju, Bragança, Abaetetuba, Tucuruí, Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Futuras unidades

Novas Usinas da Paz seguem em construção em municípios de diferentes regiões do Pará. O objetivo é expandir o projeto para municípios do interior, levando a mesma estrutura de cidadania e oportunidades para mais cidades paraenses. 

Além de Icoaraci, novas unidades do maior complexo de cidadania da América Latina seguem em construção nas cidades de Altamira, Cametá, Paragominas, Santa Izabel do Pará, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Parauapebas (segunda Usina), Óbidos, Salinópolis, Tomé-Açu e São Félix do Xingu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

usina da paz

Icoaraci

usina da paz em Icoaraci

governo do pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

OUTUBRO ROSA

Outubro Rosa: exames e diagnóstico precoce são essenciais para salvar vidas

A pedagoga Carlena Gama foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial e conseguiu realizar um tratamento bem-sucedido; Em 2025, o Pará registrou 349 casos da doença

05.10.25 8h00

DESAFIO

Pragas desafiam agricultura no Pará e acendem alerta em produtores e autoridades; entenda cenário

Adepará monitora ameaças como a ferrugem asiática da soja e o cancro da pitaya, enquanto o avanço de pragas quarentenárias pode comprometer a exportação e encarecer alimentos no estado.

05.10.25 6h30

CONEXÃO DE INTERNET

Pará e Belém figuram na 20ª colocação em ranking de conexão de internet no Brasil

No segundo trimestre de 2025, Belém piora e perde posições no ranking de velocidade de internet, enquanto Mãe do Rio é o município paraense com melhor desempenho.

05.10.25 6h15

PARÁ

Pará não possui casos de intoxicação por metanol, afirma Sespa

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) também reforçou que não houve mortes relacionadas à substância no estado

04.10.25 17h09

MAIS LIDAS EM PARÁ

SONEGAÇÃO FISCAL

Cerpasa: com quase R$ 6 bi devidos ao Pará, donos de empresa mantêm vida de luxo em Belém

Considerada a maior empresa devedora da história do Pará, a Cervejaria Paraense S.A. mantém um patrimônio que inclui mansões milionárias e uma rotina suntuosa que afronta os paraenses. Dívidas com os cofres públicos do Estado só crescem, após décadas de práticas de crimes fiscais e dezenas de ações na Justiça.

04.10.25 17h13

PARÁ

Pará não possui casos de intoxicação por metanol, afirma Sespa

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) também reforçou que não houve mortes relacionadas à substância no estado

04.10.25 17h09

MATERNIDADE

Dia das Mães: mulheres homoafetivas celebram a maternidade por meio da adoção

Justiça garante que o processo de adoção é igual para todos, mas a desinformação e o preconceito têm sido entraves

14.05.23 8h30

SUDESTE DO PARÁ

Professora grava vídeo agredindo aluno em sala de aula em Novo Repartimento

A Secretaria de Educação do município determinou o afastamento da servidora e deve abrir procedimento administrativo para apurar a situação

05.04.23 16h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda