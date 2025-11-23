Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Aeroporto Internacional de Belém registra longas filas na área de embarque neste domingo pós-COP

O acúmulo de viajantes e o intenso fluxo nos guichês de atendimento provocaram um tempo prolongado nos guichês das companhias aéreas durante a tarde deste domingo (23)

Viajantes aguardavam na entrada principal do Aeroporto de Belém (Foto: Reprodução | Maycon Marte | Especial para O Liberal)

O Aeroporto Internacional de Belém registrou longas filas na área de embarque na tarde deste domingo (23), no primeiro dia após o encerramento da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O acúmulo de viajantes e o intenso fluxo nos guichês de atendimento provocaram um tempo prolongado nos guichês das companhias aéreas.

Entre quem estava na fila estava o Diretor Geral de Desenvolvimento Rural no Ministério da Agricultura da Costa do Marfim, Nguessan Koffi Rodrigues, que  aguardava no local. E sobre a experiência em Belém, ele destaca: “O que posso dizer sobre a cidade de Belém é que os habitantes são extremamente acolhedores. Acredito que a principal virtude desta cidade seja, de fato, a qualidade e a gentileza de seus moradores. Tivemos um sábado excelente e esperamos retornar em breve a esta cidade tão bonita”, afirma Nguessan.

Esse movimento intenso também se repetiu na manhã deste domingo, quando delegações, profissionais e visitantes que participaram da conferência começaram a deixar a cidade. Mesmo com o aumento expressivo no número de passageiros, o fluxo no terminal seguia organizado, sem registro de transtornos significativos.

De acordo com estimativa da Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária que administra o aeroporto, entre segunda-feira (19) e sábado (23) o terminal deve receber mais de 72 mil passageiros, considerando embarques, desembarques e conexões. No período, estão previstos 534 voos domésticos e internacionais.

 

aeroporto internacional de belém

cop 30

movimentação
Belém
