Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Primeira escola estadual bilíngue do Pará inspira estudantes e abre portas para oportunidades

Localizada no distrito de Icoaraci, a escola oferece disciplinas em português e espanhol desde o maternal até o ensino médio

Andréia Santana | Especial para O Liberal

O aprendizado de novos idiomas é um diferencial inspirador para os estudantes, especialmente para aqueles que estão no ensino fundamental e médio. Apostando nesse potencial, a rede estadual inaugurou, em abril deste ano, a Escola Estadual Mestra Idalina Rodrigues Pereira, a primeira escola estadual de ensino integral bilíngue do Pará, localizada no distrito de Icoaraci, em Belém.

Além do português, os alunos estão aprendendo espanhol, a principal língua estrangeira da escola. Embora as aulas ainda ocorram majoritariamente em português, o espanhol vem sendo gradualmente incorporado à rotina dos alunos, que antes não tinham contato com o idioma. O inglês também é ensinado, porém, com menos ênfase.

VEJA MAIS

image Escola Bilíngue em Icoaraci usa pratos típicos para potencializar aprendizado de estudantes
Projeto pedagógico da Escola Mestra Idalina reforça compromisso com o ensino-aprendizado para o Saeb 2025


image Paraense, menina de 3 anos é a mais jovem leitora bilíngue do Brasil
Aos 2 anos completos, Catarina começou a ler em português e, 4 meses depois, em inglês


 

Para Ana Beatriz Garcia, de 14 anos, que atualmente está no primeiro ano do ensino médio, a escola é o pontapé inicial para um grande sonho: conhecer diversos países. O sonho é incentivado pelos pais, que apostam nos estudos como caminho para um futuro brilhante para a estudante.

“Eu e meus pais gostamos muito de aprender sobre línguas estrangeiras, e eu tenho um sonho de visitar vários países. Quando meus pais souberam que iria inaugurar uma escola bilíngue do estado, pensamos que seria uma ótima maneira de eu evoluir nos meus estudos”, contou.

Segundo a aluna, ela e os colegas já conseguem manter conversas básicas em espanhol, e ela tenta levar o aprendizado para casa, investindo em livros, séries ou filmes em outros idiomas.

“A gente está conseguindo conversar de forma básica, consegue se comunicar um pouco. Depois que entrei na escola, tive mais contato com o espanhol, o que me deu mais interesse em aprender. Fui procurando assistir séries, fazer amizades com pessoas fluentes, para ter um pouco mais de fluência e aprender mais vocabulário, assim como acontece com o inglês”, disse.

Luísa Silva, de 15 anos, também no primeiro ano, já espera que o aprendizado na escola reflita no futuro profissional. “Estar estudando aqui vai me dar um futuro muito bom. Além de poder viajar, também vai me ajudar na vida profissional, porque hoje no mercado de trabalho saber falar outras línguas é uma grande vantagem”, afirmou.

Ensino reflete na autoestima dos alunos

Responsável por introduzir o segundo idioma na vida dos alunos, a professora de espanhol Milene Soares afirmou que o contato com uma nova língua tem transformado a autoestima e o dia a dia dos estudantes, tornando-os mais motivados a frequentar a escola.

“A mudança é cognitiva. Eles têm mais criatividade, mais entusiasmo, sentem-se mais motivados a aprender, inclusive outros idiomas. Pelos corredores da escola, se você dá um saludo em espanhol, automaticamente eles respondem ‘buenos días’ ou, se for à tarde, ‘buenas tardes’. Essa comunicação já está sendo processada por eles desde que iniciamos aqui na escola”, contou.

imageProfessora Milene Soares ensina espanhol aos alunos da escola (Thiago Gomes / O Liberal)

O método de ensino do novo idioma combina projetos, jogos e músicas, além das aulas tradicionais de gramática e pronúncia. Segundo a professora, os alunos demonstram entusiasmo constante, especialmente ao aprender algo novo.

“Eles demonstram a felicidade de aprender vocabulários novos. Quando apresento uma palavra que tem a mesma escrita em espanhol, mas com significado diferente, eles ficam ‘Nossa professora, eu sempre falei errado’ ou ‘Nossa, estou aprendendo uma palavra nova’. Então repetem e repassam para os colegas. Assim, a cada dia vamos adquirindo mais vocabulário”, explicou.

Ensino totalmente em espanhol será gradual

Além do idioma, os alunos também conhecem aspectos culturais dos países de língua espanhola. No entanto, apenas as aulas de espanhol são ministradas integralmente no novo idioma; as demais disciplinas continuam sendo ensinadas em português, e a adaptação gradual ao espanhol será progressiva.

“Estamos caminhando para que todas as disciplinas e áreas do conhecimento sejam em espanhol, iniciando o bilinguismo. Alguns professores já nos procuram pedindo orientação para desenvolver conteúdos de geografia, matemática, história e ciências em espanhol. Estamos avançando, mas, efetivamente, todas as aulas ainda não são em espanhol”, contou a professora.

Alta demanda

Quando foi inaugurada em abril, a escola teve uma procura de mais de duas mil pessoas para preencher as 600 vagas ofertadas pelo estado, incluindo educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Para a diretora da unidade, Cássia Araújo, o aprendizado de um segundo idioma terá um impacto significativo na vida dos alunos.

“Eles vão ter um impacto profissional e econômico. São crianças e adolescentes que não teriam a oportunidade de aprender um segundo idioma se não houvesse a escola, principalmente por fatores econômicos. A presença da escola tem um impacto social tremendo”, afirmou.

Segundo o secretário adjunto de educação básica, Júlio Meireles, da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), a escola é um diferencial na rede estadual e permite que os alunos tenham as condições necessárias para desenvolver o novo idioma.

“Esse é um projeto piloto que permite aos alunos aulas em dois idiomas, tanto em português quanto em espanhol, aprimorando seu desenvolvimento integral. Dessa forma, a geração de estudantes desta escola terá condições para se desenvolver plenamente e aprender o outro idioma, o que também trará melhores oportunidades profissionais. É uma escola que gera altas expectativas, sendo a primeira da rede pública no Pará a unir educação em tempo integral e bilinguismo, oferecendo mais oportunidades aos estudantes paraenses”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Escola Estadual de Ensino Integral Bilíngue

icoaraci

escola bilíngue pará

pará

Governo do Estado do Pará

seduc
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Operação mira tráfico internacional de drogas no Pará após apreensão de cocaína em Barcarena

São cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão no Pará e em mais quatro estados

23.09.25 12h54

INOVAÇÃO

Primeira escola estadual bilíngue do Pará inspira estudantes e abre portas para oportunidades

Localizada no distrito de Icoaraci, a escola oferece disciplinas em português e espanhol desde o maternal até o ensino médio

23.09.25 8h00

cidadania

CNH Pai D'égua Mães Atípicas inicia inscrição em Santarém, Altamira e Itaituba

Ao todo, 700 vagas estão destinadas para 29 municípios destas regiões

22.09.25 21h51

PARÁ

Ministra dos Direitos Humanos e Cidadania participa de Fórum em Soure

Na ocasião, serão anunciadas e entregues ações do MDHC, em articulação com outros ministérios, para a garantia de direitos e de pilares fundamentais da cidadania

22.09.25 17h32

MAIS LIDAS EM PARÁ

PSS

Hospital Ophir Loyola lança PSS com 169 vagas para todos os níveis; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas e seguem até esta terça-feira (23/9), por meio do Sipros; oportunidades contemplam áreas da saúde e administrativa

22.09.25 22h57

NO MEIO DO POVO

Vídeo: ator Marco Nanini protesta em Belém contra PEC da Blindagem e pede: ‘sem anistia!’

A presença de Marco Nanini no protesto em Belém repercurtiu nas redes sociais.

21.09.25 18h32

MELHORIAS

Rede elétrica de Belém atinge cerca de 90% da modernização prevista para este ano, aponta Equatorial

Até o momento, cerca de 62,8 quilômetros já foram renovados, representando aproximadamente 89,7% da meta estabelecida

22.09.25 8h00

PARÁ

Caminhão de mais de R$ 360 mil é apreendido durante fiscalização no sudeste do Pará

Veículo saído do estado de Goiás com destino a Barcarena não recolheu alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

22.09.25 14h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda