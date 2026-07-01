Terminais rodoviários devem ter movimentação de 143.200 pessoas em julho
Movimento de passageiros saindo da Região Metropolitana de Belém (RMB) será maior do que de entrada
Os terminais rodoviários de Belém e Ananindeua devem receber aproximadamente 143.200 neste período das férias de julho, entre embarques e desembarques. A expectativa é que o movimento aumente no decorrer do mês em ambos os terminais. A saída da Região Metropolitana, em direção aos municípios com balneários, deve ser maior do que entrada, segundo estimativa da administradora dos terminais.
De acordo com a Sinart, a estimativa geral de passageiros no Terminal Rodoviário de Belém, localizado em São Brás, é de 97.200 pessoas, sendo 72.200 em embarques e 25.000 em desembarques. Aos finais de semana, os embarques devem oscilar entre 11.700 e 16.100, e os desembarques devem ficar de 4.000 a 5.600. O destaque é o terceiro final de semana (17 a 19 de julho) que tem expectativa de 16.100 pessoas no embarque e 5.600 no desembarque. Com isso, a média diária de pessoas no terminal neste mês é estimada em 3.736.
Já o Terminal Rodoviário de Ananindeua, localizado na rodovia BR-316, aproximadamente 34.400 pessoas devem embarcar e 11.800 desembarcar, totalizando 46.200. Os finais de semana em Ananindeua terão de 5.900 a 8.500 embarques, e nos desembarques de 2.100 até 2.900 passageiros. O maior movimento ocorrerá no quarto final de semana (24 a 26 de julho) com 8.500 embarque e 2.900 desembarques. A média diária de pessoas em Ananindeua é estipulada em 1.698.
Entre os destinos mais procurados dentro do Estado estão Salinas, Bragança, Marudá (Marapanim), Colares e Vigia. Já entre cidades de fora do Estado estão São Luís (MA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Natal (RN) e Rio de Janeiro (RJ).
A pescadora Mauricelia Gibson, de 36 anos, iria viajar com a família para o município de Rondon do Pará, nesta quarta-feira (01/07). Ela aguardava o ônibus previsto para sair às 18h, do Terminal Rodoviário de Belém. A família irá aproveitar julho para participar de um retiro espiritual da igreja. Para ela, é necessário se organizar com um pouco de antecedência para que nada de errado ocorra.
"Dificuldade a gente não tem. A gente agiliza para comprar antes. Conseguimos comprar uns cinco dias antes. Tinham umas 20 passagens. Já hoje só tinham três", afirmou. Mauricélia analisa que é melhor se organizar com antecedência para não correr o risco de ficar sem passagem. Para ela, o Terminal de Belém deveria ter climatização para melhorar o conforto para os passageiros.
O encanador Erick da Silva, de 28 anos, esperava junto com um grupo de amigos o horário para viajar ao Estado do Paraná a trabalho. Durante o mês de férias eles redobram os cuidados para não ter nenhuma surpresa desagradável. "O fluxo de pessoas aqui está movimentado. Aí a gente sempre tem que vir umas horas antes para não perder o ônibus, porque senão vamos acabar arcando com consequências na empresa", explicou.
Erick conta que o grupo já enfrentou problemas durante as viagens como extravio de bagagem. Agora eles também colocam etiquetas nas malas e organizam todas juntas no bagageiro. Outra diferença para os momentos de menor fluxo é o preço mais alto nas passagens. "As passagens estão com valor bem caro", atesta.
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