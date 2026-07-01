Terminais rodoviários devem ter movimentação de 143.200 pessoas em julho

Os terminais rodoviários de Belém e Ananindeua devem receber aproximadamente 143.200 neste período das férias de julho, entre embarques e desembarques. A expectativa é que o movimento aumente no decorrer do mês em ambos os terminais. A saída da Região Metropolitana, em direção aos municípios com balneários, deve ser maior do que entrada, segundo estimativa da administradora dos terminais.

De acordo com a Sinart, a estimativa geral de passageiros no Terminal Rodoviário de Belém, localizado em São Brás, é de 97.200 pessoas, sendo 72.200 em embarques e 25.000 em desembarques. Aos finais de semana, os embarques devem oscilar entre 11.700 e 16.100, e os desembarques devem ficar de 4.000 a 5.600. O destaque é o terceiro final de semana (17 a 19 de julho) que tem expectativa de 16.100 pessoas no embarque e 5.600 no desembarque. Com isso, a média diária de pessoas no terminal neste mês é estimada em 3.736.

Já o Terminal Rodoviário de Ananindeua, localizado na rodovia BR-316, aproximadamente 34.400 pessoas devem embarcar e 11.800 desembarcar, totalizando 46.200. Os finais de semana em Ananindeua terão de 5.900 a 8.500 embarques, e nos desembarques de 2.100 até 2.900 passageiros. O maior movimento ocorrerá no quarto final de semana (24 a 26 de julho) com 8.500 embarque e 2.900 desembarques. A média diária de pessoas em Ananindeua é estipulada em 1.698.

Entre os destinos mais procurados dentro do Estado estão Salinas, Bragança, Marudá (Marapanim), Colares e Vigia. Já entre cidades de fora do Estado estão São Luís (MA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Natal (RN) e Rio de Janeiro (RJ).

A pescadora Mauricelia Gibson, de 36 anos, iria viajar com a família para o município de Rondon do Pará, nesta quarta-feira (01/07). Ela aguardava o ônibus previsto para sair às 18h, do Terminal Rodoviário de Belém. A família irá aproveitar julho para participar de um retiro espiritual da igreja. Para ela, é necessário se organizar com um pouco de antecedência para que nada de errado ocorra.

"Dificuldade a gente não tem. A gente agiliza para comprar antes. Conseguimos comprar uns cinco dias antes. Tinham umas 20 passagens. Já hoje só tinham três", afirmou. Mauricélia analisa que é melhor se organizar com antecedência para não correr o risco de ficar sem passagem. Para ela, o Terminal de Belém deveria ter climatização para melhorar o conforto para os passageiros.

O encanador Erick da Silva, de 28 anos, esperava junto com um grupo de amigos o horário para viajar ao Estado do Paraná a trabalho. Durante o mês de férias eles redobram os cuidados para não ter nenhuma surpresa desagradável. "O fluxo de pessoas aqui está movimentado. Aí a gente sempre tem que vir umas horas antes para não perder o ônibus, porque senão vamos acabar arcando com consequências na empresa", explicou.

Erick conta que o grupo já enfrentou problemas durante as viagens como extravio de bagagem. Agora eles também colocam etiquetas nas malas e organizam todas juntas no bagageiro. Outra diferença para os momentos de menor fluxo é o preço mais alto nas passagens. "As passagens estão com valor bem caro", atesta.