VÍDEO: Terminais rodoviário e hidroviário de Belém registram grande movimentação nesta sexta

O terminais rodoviário e o Terminal Hidroviário de Belém registram boa movimentação de passageiros nesta sexta-feira (13). Pessoas deixam a capital para votar no próximo domingo (15), em cidades do interior do Estado. No terminal rodoviário, a atenção aos protocolos contra a covid-19 voltou a ganhar atenção - após um relaxamento flagrado pela reportagem da redação integrada de O Liberal, na largada para o feriadão do Dia de Finados. Veja o movimento desta sexta-feira:

Um dos que procuraram o terminal rodoviário de Belém é o estudante Adriano Estumano da Silva, de 23 anos. Ele aguardava, na fila, sua vez de comprar passagem para Cametá. A passagem custa pouco mais de R$ 60 e a viagem, de ônibus, dura cinco horas.

Morando em Belém, ele contou que será mesário nas eleições em Cametá. Adriano disse que adota todos os cuidados sanitários, usando máscara e álcool em gel e que também repassa essas orientações para as demais pessoas. “Vou aproveitar para também rever a minha família”, disse.

No terceiro mês de gestação, a professora Elizângela Almeida, 38 anos, esteve no terminal rodoviário para comprar passagem para Canaã dos Carajás. Ela pretendia embarcar 21h30, para chegar naquela cidade às 13 horas de sábado.

Elizângela disse que vai votar em Canaã, sua cidade, mas ultimamente tem ficado mais em Belém por causa do seu companheiro. “Chegarei no sábado. Aí, descanso e, no domingo, vou votar”, disse. No desembarque em Belém, funcionários verificavam a temperatura dos passageiros.

Terminal Hidroviário espera alta nas viagens no fim de semana (Igor Mota / O Liberal)

Mais de 15 mil devem passar pelo Terminal Hidroviário



A movimentação também foi intensa no Terminal Hidroviário de Belém. E a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) informa que o Terminal Hidroviário de Belém está oferecendo mais de 20 viagens extras aos eleitores que devem deixar Belém para votar em municípios do interior do Estado neste domingo (15).

A CPH estima que mais de 15 mil usuários devam passar pelo espaço entre a sexta-feira (13) e a segunda-feira (16). Os destinos mais procurados são municípios da ilha do Marajó como Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, e porto Camará. Para dar mais segurança nas operações, foram reforçados os protolocos contra a Covid-19.

A CPH acrescentou que, desde o início da pandemia, vem atuando com fiscais que prestam auxílio aos usuários, nos turnos manhã e tarde, orientando sobre o uso da máscara, utilização do álcool gel e distanciamento social de segurança, para evitar a contaminação pela Covid-19.

A Companhia também disponibilizou álcool gel nas dependências do THB e sinalizou espaço entre as poltronas para evitar a aglomeração da pessoas. Além disso, os espaços passam por higienização constantemente.