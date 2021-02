Terceira carreata Fora Bolsonaro em Belém pede impeachment do presidente

Com concentração na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, às 9h, a carreata que tem como pauta o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) seguiu pelas ruas de Belém às 10h. O movimento é organizado pelas frentes Povo sem medo, Brasil Popular, Fórum em defesa do serviço público, ativistas de diversos partidos e sindicatos.

A presidente estadual do Pará do partido Unidade Popular ( UP), Raquel Brício, explica que o ato politico não envolve apenas o movimento pela abertura de processos de impedimento de Bolsonaro. "Exigimos também o retorno do auxílio emergencial para milhares de famílias que precisam do dinheiro para viver. E também queremos dizer não à Reforma Administrativa, que será votada no Congresso, que vem para precarizar o serviço público", demarca.

O movimento neste momento em direção à Praça da República.